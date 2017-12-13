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Политика
Пушков: Украина костьми ляжет на «главном фронте» борьбы против России
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    Пушков: Украина костьми ляжет на «главном фронте» борьбы против России

    15:00  13 Декабря 2017  /обновлено: 15:01  13 Декабря 2017
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    Пушков: Украина костьми ляжет на «главном фронте» борьбы против России

    Москва, 13 декабря. В настоящее время киевские политики считают ПАСЕ «главным фронтом» своей политической борьбы против России и готовы приложить большие усилия для того, чтобы санкции против России были сохранены, отметил российский сенатор Алексей Пушков. По мнению политика, в ближайшее время Россия в ПАСЕ не вернется, причем по собственному выбору.

    Напомним, Россия выставила снятие антироссийский санкций принципиальным условием для возвращения в Парламентскую ассамблею. Несмотря на то, что в ПАСЕ есть силы, которые хотят возвращения РФ, они представляют собой «пассивное большинство», как заявил Пушков на пресс-конференции в Москве.

    Пушков: Украина костьми ляжет на «главном фронте» борьбы против России

    «Украина считает ПАСЕ главным фронтом борьбы против России на международной арене. Они костьми лягут, чтобы доказать, что нельзя отменять санкции, — отметил Пушков. — Агрессивное меньшинство вновь навяжет свою позицию пассивному большинству. Это будет Украина, Прибалтика, Швеция, Польша и еще несколько стран. Они выкатят целый сонм аргументов, почему нельзя возвращать Россию без санкций. Вероятность такого исхода 99%».

    Напомним, ранее Ura.ru сообщало о том, что генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что для того, чтобы Россия вернулась в ПАСЕ, Европа должна пойти на снятие санкций. Это заявление вызвало резкую реакцию в МИД Украины.

    Автор: Валентин Меликов
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