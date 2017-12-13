Биатлонисты Канады объявили о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени

Москва, 13 декабря. Федерация биатлона Канады объявила о бойкоте этапа Кубка мира сезона 2017/18, который пройдет в Тюмени, сообщает норвежский телеканал NRK.

В письме федерация заявила, что считает, якобы проведение крупных спортивных мероприятий в России противоречит решению Международного олимпийского комитета, отстранившего сборную РФ от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

«В настоящее время нет уверенности в российской антидопинговой системе, поскольку РУСАДА до сих пор не восстановлено Всемирным антидопинговым агентством. В связи с этим Канада не собирается посылать своих спортсменов и команды на гонки в Россию», — говорится в письме.

Несмотря на заявление канадских спортсменов, Международный союз биатлонистов не будет переносить проведение заключительного этапа Кубка мира сезона-2017/18 из Тюмени, уточняет NRK.

Напомним, 5 декабря МОК принял решение отстранить российскую сборную от участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее в 2018 году. Отдельные спортсмены из РФ смогут выступить на Играх под нейтральным флагом, если их одобрит специально назначенная комиссия.