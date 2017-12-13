Сирия: Путин закрепил за РФ статус гаранта суверенности стран Ближнего Востока — эксперт

Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций и ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры, в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, как успешное завершение операции в Сирии позволило России укрепить свои позиции на Ближнем Востоке и сделало Владимира Путина гарантом мира и безопасности.

«Если бы не было России, Сирия уже не существовала как государство»

«После победы в Сирии, которая является единственной победой над терроризмом за последние лет пять, очень многие люди и страны пожелали присвоить все заслуги себе, объявив, что именно они победили терроризм в Сирии», — отметил Дмитрий Абзалов.

Политолог напомнил, что сначала Иран заявил, что победил в Сирии, потом о своей победе над террористами заявили арабские страны — и это при том, что саудиты поддерживали боевиков «Ан-Нусры» (запрещенная в России террористическая организация). Затем президент США Дональд Трамп объявил, что именно США победили в Сирии, хотя они там присутствовали задолго до российской операции, и это не помешало «Исламскому государству»1 (ИГИЛ1, террористическая организация, запрещенная в России) получить контроль над значительной частью территорий Сирии, не говоря об Ираке, в котором до введения российских ВКС более 60% территорий были подконтрольны террористам.

«Никто не мешал коалиции во главе с США, Ираку, Ирану и всем вместе взятым региональным игрокам победить ИГИЛ до прихода в Сирию Российской Федерации. Берите, побеждайте, никто не препятствовал. Но Владимир Путин поменял правила игры. Принципиальным стало сохранение Сирии как государства, чего не удалось с Ливией, например. Понятно, что различные группы участвовали в различных военных действиях, но если бы не было России, Сирии бы сегодня точно не было», — считает президент Центра стратегических коммуникаций.

Он также напомнил, что до прихода России западная коалиция практически не летала, а после — делала это гораздо меньше, чем РФ. И со стороны Ирана, «Хезболлы» и шиитских ополченцев никаких серьезных поползновений на то, чтобы разгромить террористов, не было.

«Все началось, когда пришла Россия со своими ВКС. Более того, всей координацией военных действий, стратегической и тактической составляющими занималась Москва. И поэтому основные удары, в том числе со стороны ИГИЛ, приходились на российские командные пункты, а не чьи-либо еще, даже не на сирийские», — подчеркнул собеседник ФАН.

В связи с этим Дмитрий Абзалов считает попросту смешными «душещипательные рассказы» США о том, как Москва мешала им побеждать террористов в Сирии.

«Вашингтон после начала российской операции долгое время поддерживал различные структуры Сирийской свободной армии, тот же «Южный фронт». Около двух тысяч американских военных инструкторов обучали представителей так называемой сирийской оппозиции. И даже Ракку США освободили не сразу, хотя это можно было сделать. Они взяли ее только после освобождения Пальмиры и лишь для того, чтобы Асад до нее не дошел первым. А почему штурм Ракки не начался, когда происходил штурм Алеппо? Или вообще до прихода России в Сирию? Я уж не говорю о координации действий коалиции и боевиков при «ударе» по Дейр-эз-Зору. А когда выдавливали ИГИЛ на территорию Ирака, ни один самолет не добивал террористов. Более того, из Ирака — того же самого Мосула — главари террористов оказались выведенными. США реально оказывали поддержку ИГИЛ через «Ан-Нусру», и это факт», — говорит ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры, подчеркивая, что эпизодов, при которых американцы абсолютно точно не помогали победе над террористами в Сирии, а порой — открыто ей мешали, было очень много.

Операция в Сирии изменила отношения России со стратегическими партнерами

По мнению Дмитрия Абзалова, благодаря участию России в сирийской операции Путин смог закрепить за Россией не только статус гаранта мира и безопасности, который она имела в ряде стран, например, в Приднестровье, но и статус гаранта суверенности ближневосточных государств.

«В пользу грамотной внешней политики Путина говорит изменение отношения к нам наших «стратегических партнеров». Турция, с которой в начале сирийской операции отношения были специфическими, заключила договоренности с Москвой. Король Иордании ездит на встречу с Путиным, король Саудовской Аравии — очень возрастной человек, между прочим, — лично встречался с президентом России, чего он очень давно не делал с главами других государств. Представители Ирана часто приезжают… С этой точки зрения можно сказать, что ситуация в Сирии существенно изменила статус России на Ближнем Востоке, да и в мире в целом, несмотря на нелепые заявления США о том, что они победили в Сирии», — отметил президент Центра стратегических коммуникаций.

Сейчас, по словам эксперта, основная задача России — сохранить мирную составляющую в Сирии, чтобы не было очагов, которые в свое время были в Ираке после того, как американцы получили в нем контроль.

1 Организация запрещена на территории РФ.