Египетская певица получила два года тюрьмы за развратный клип с бананом

Каир, 13 декабря. Египетскую поп-певицу Шиму посадили в тюрьму на два года за «призывы к разврату» в музыкальном клипе на песню Have Issues («У меня проблемы»).

На кадрах видео девушка появляется в образе учительницы в школьном классе. Сначала певица ест банан, потом облизывает яблоко, затем начинает соблазнительно красить губы и позирует в одном белье на фоне доски с надписью «класс №69».

По словам правоохранительных органов, певица поедала банан в кадре «слишком многообещающе», передает телеканал «360».

После выхода клипа суд Каира арестовал Шиму на десять тысяч египетских фунтов (560 долларов). Кроме того, под суд попал и режиссер скандального клипа Мохаммед Гамаль.

Как ранее сообщала «Свободная пресса», египетскую ведущую приговорили к трем годам тюрьмы и штрафу за программу о женщинах, которые хотят родить ребенка вне брака.