«Отдайте Америку индейцам»: в России ответили на заявление посла США о Крыме

Москва, 13 декабря. Посол США в РФ Джон Хантсман ответил на вопрос «Чей Крым?». Реакция российских пользователей соцсетей не заставила себя ждать.

В Twitter-аккаунте посольства США в РФ опубликован видео-ответ посла на вопрос «Чей Крым?».

«На этот вопрос может ответить любой человек, знакомый с международным правом. Крым — это Украина. Для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо», — заявил посол.

Посол США Джон Хантсман отвечает на один из самых частых ваших вопросов: «Чей Крым?»



«Для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо.» @CKAHEP pic.twitter.com/GzbNakpvSk — Посольство США в РФ (@USEmbRu) December 13, 2017

Подписчики прокомментировали заявление посла.

«Хантсман, ты сначала Америку отдай индейцам, Косово — Сербии, приедь в Крым и спроси население, где они хотят жить, если крымчане скажут тебе, что они хотят вернуться на Украину, тогда тявкай на Россию, так же демократично будет)))», — пишет Алекс.

Хантсман ты сначала Америку отдай индейцам Косово Сербии приедь в Крым и спроси население где они хотят жить если крымчане скажут тебе что они хотят вернуться на Украину тогда тявкай на РОССИЮ так же демократично будет))) — Алекс К. (@SimaxS) December 13, 2017

«Ответ неправильный», — написал Romuald.

«Для улучшения отношений Штатам надо признать, что Крым — ЭТО РОССИЯ!» — напоминает sogrinski1.

«Тогда вопрос: «Чей Техас, Гавайи и ...?» — пишет Sergey.

«Контрольный вопрос: «Чьё Косово?» — спрашивает Иван.

Напомним, Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, прошедшего в республике в 2014 году. Российские власти неоднократно заявляли, что с точки зрения международного права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации.