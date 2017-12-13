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Политика
«Отдайте Америку индейцам»: в России ответили на заявление посла США о Крыме
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    «Отдайте Америку индейцам»: в России ответили на заявление посла США о Крыме

    14:30  13 Декабря 2017  /обновлено: 14:30  13 Декабря 2017
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    «Отдайте Америку индейцам»: в России ответили на заявление посла США о Крыме

    Москва, 13 декабря. Посол США в РФ Джон Хантсман ответил на вопрос «Чей Крым?». Реакция российских пользователей соцсетей не заставила себя ждать.

    В Twitter-аккаунте посольства США в РФ опубликован видео-ответ посла на вопрос «Чей Крым?».  

    «На этот вопрос может ответить любой человек, знакомый с международным правом. Крым — это Украина. Для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо», — заявил посол.

    Подписчики прокомментировали заявление посла.

    «Хантсман, ты сначала Америку отдай индейцам, Косово — Сербии, приедь в Крым и спроси население, где они хотят жить, если крымчане скажут тебе, что они хотят вернуться на Украину, тогда тявкай на Россию, так же демократично будет)))», — пишет Алекс.

    «Ответ неправильный», — написал Romuald.

    «Для улучшения отношений Штатам надо признать, что Крым — ЭТО РОССИЯ!» — напоминает sogrinski1.

    «Тогда вопрос: «Чей Техас, Гавайи и ...?» — пишет Sergey.

    «Контрольный вопрос: «Чьё Косово?» — спрашивает Иван.

    Напомним, Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, прошедшего в республике в 2014 году. Российские власти неоднократно заявляли, что с точки зрения международного права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #сша #крым
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