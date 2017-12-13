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Ирак разворачивает войска около позиций курдского ополчения
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    Ирак разворачивает войска около позиций курдского ополчения

    14:48  13 Декабря 2017  /обновлено: 14:49  13 Декабря 2017
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    Ирак разворачивает войска около позиций курдского ополчения

    Эрбиль, 13 декабря. Ирак перебрасывает дополнительные силы к линии соприкосновения с курдскими силами пешмерга, заявили в Эрбиле.

    Командующий силами курского ополчения Кемаль Киркуки сообщил, что дополнительные силы армии Ирака были переброшены в районы Гуэзат, Наср, Султан Абдулла и Тель Шаир к юго-западу от Эрбиля. Иракские военнослужащие устанавливают на периметре системы видеонаблюдения и следят за перемещениями пешмерга. Отмечается также и ротация в рядах правительственных войск, отметил Киркуки.

    Командир курдского ополчения заявил, что пешмерга готовы жестко отреагировать на любую агрессию со стороны Багдада.

    Ранее сообщалось, что 16 октября армия Ирака начала полномасштабную военную операцию в северной части страны и захватила ряд спорных территорий, среди которых называются провинция Киркук, районы Ханакин и Туз-Хурмату, пишет «Вечерняя Москва». Ситуация в этой части Ирака остается нестабильной. Багдад ввел в отношении Курдистана ряд санкций, после проведения Эрбилем референдума о независимости курдской автономии.

    Ирак разворачивает войска около позиций курдского ополчения

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #курдистан #пешмерга
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