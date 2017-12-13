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Новости Сирии
Сирия — поражение для США: ИГИЛ побеждено, но Америка пытается сохранить присутствие
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    Сирия — поражение для США: ИГИЛ побеждено, но Америка пытается сохранить присутствие

    16:25  13 Декабря 2017  /обновлено: 16:25  13 Декабря 2017
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    Армия США

    «Исламское государство»1 (деятельность запрещена в РФ) прекратило свое существование в Сирии и Ираке. Значительная часть российского военного контингента в САР, сыгравшего ключевую роль в разгроме террористической организации, уже покинула арабскую республику. Между тем другой внешний участник — Соединенные Штаты — совсем не торопятся сворачивать свое присутствие в САР, и это притом, что американские войска в отличие от ВКС РФ находятся в стране незаконно.

    США неоднократно заявляли о том, что их цель — уничтожение ИГ1, и именно за этим они якобы и находятся в Сирии. Теперь этим поводом уже не прикроешься, но Вашингтон, несмотря на отсутствие также и хоть какого-то юридического обоснования, рассчитывает продолжить оккупацию северо-восточных районов арабской республики. Ради достижения этой цели американцы ранее даже шли на соглашения с главарями ИГИЛ1. Как рассказал после побега бывший спикер проамериканских курдских Демократических сил Сирии (SDF) Талал Сило, курды с позволения Соединенных Штатов эвакуировали из Ракки тысячи вооруженных террористов в Дейр-эз-Зор, где на тот момент разворачивалась военная кампания правительственных войск САР и ВКС РФ. Тем самым США пытались отложить уже почти неминуемую победу Дамаска и российских сил, а заодно также продлить жизнь «Исламскому государству», что позволило бы американским военным продлить свое присутствие в САР.

    Курды

    Доктор военных наук, председатель союза геополитиков РАРАН, обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер» Константин Сивков заявил в комментарии для Федерального агентства новостей (ФАН), что в дальнейшем Вашингтону будет все сложней оправдывать свое незаконное военное присутствие в Сирии, поскольку уже сейчас наметилось охлаждение отношений с курдами.

    «Никаких легальных оснований на пребывание в САР у Америки никогда не было. В условиях же полного разгрома ИГ встает вопрос о выводе войск США. Вашингтон принимает все меры, чтобы не покидать занятые пункты базирования. Теперь американцы заявляют, что базы их спецназа в Сирии нужны для того, чтобы контролировать и поддерживать курдские «Демократические силы». Но по мере того как курды политически договариваются с сирийским руководством относительно своего положения в государстве на правах широкой автономии, необходимость поддержки США отпадает. Поэтому силам Соединенных Штатов будет очень сложно внятно и разумно объяснить свое пребывание в Сирии», — подчеркивает военный эксперт.

    Один из пунктов базирования ВС США в САР

    Более того, дальнейшее охлаждение взаимоотношений между американцами и курдами вообще может обессмыслить присутствие ВС Соединенных Штатов в арабской республике, уверен наш собеседник. Однако это будет происходить постепенно, и мы еще увидим новые отчаянные попытки США вернуть влияние на Ближнем Востоке.

    «Размещение американских баз в САР в дальнейшем может потерять всякий смысл. Если взаимодействие с курдами постепенно сойдет на нет, то тогда для чего им вообще там присутствовать? Они будут изолированы от остальных районов. Что они тогда будут делать? Со временем им придется задуматься о выводе сил. Скорее всего, именно так дело и будет развиваться. Но перед этим, конечно, будет определенный шум с попытками сохранить свое присутствие», — считает Константин Сивков.

    ИГИЛ

    Таким образом, уже для всех очевидно, что Соединенные Штаты потерпели фиаско в Сирии и потеряли былое влияние на Ближнем Востоке. Как подчеркивает собеседник ФАН, у них не осталось ни одного надежного союзника в этом регионе.

    «США проиграли в сирийской войне. Они потерпели там не просто политическое поражение, но и военное: надо признать, что «Исламское государство» было опорой для американцев в регионе, и оно было полностью разгромлено. Эта группировка была той силой в Сирии, которая решала задачи Вашингтона и реализовывала его геополитические интересы. Сейчас в ближневосточном регионе у Америки нет ни одной опорной точки, за исключением Израиля, но и тот уже совсем не такой марионеточный как ранее. Саудовская Аравия и Катар тем временем начинают переориентироваться на Россию, на Турцию и другие центры силы, поскольку Штаты продемонстрировали в Сирии свою полную несостоятельность и небоеспособность», — заключил собеседник ФАН.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
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