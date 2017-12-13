«Нет ни гривны»: Закарпатье намекнуло Киеву на готовность принять помощь от Венгрии

Киев, 13 декабря. Власти Украины не предоставляют средства Закарпатью из государственного бюджета, требуя при этом от местных властей отказываться от помощи со стороны Венгрии, заявил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

По данным Москаля, задолженность в Закарпатье составляет 190 миллионов гривен, и эта сумма продолжает расти с каждым днем.

«Из-за отсутствия средств в местных бюджетах Воловецкого, Межгорского и Хустского районов работники бюджетных учреждений не получают заработную плату уже три месяца, Береговского, Виноградовского, Тячевского — два месяца», — информировал он.

Как констатировал глава региона, невыплаты распространяются в основном на категории работников общеобразовательных учебных заведений. Он уточнил, что даже после обещанной Киевом дотации Закарпатье не справится с выплатой зарплат — настолько велик долг.

Закарпатье намекнуло Киеву на готовность принять помощь от Венгрии.