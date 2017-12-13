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Сирия: истребители МиГ-29СМТ ВКС РФ вернулись в Астраханскую область
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    Сирия: истребители МиГ-29СМТ ВКС РФ вернулись в Астраханскую область

    14:24  13 Декабря 2017  /обновлено: 14:24  13 Декабря 2017
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    Сирия: истребители МиГ-29СМТ ВКС РФ вернулись в Астраханскую область

    Астрахань, 13 декабря. В Астраханскую область после успешного выполнения боевых задач в Сирии вернулись экипажи истребителей МиГ-29СМТ. Экипажи истребителей выполнили перелет с аэродрома Хмеймим в Сирии.

    В торжественных мероприятиях по случаю возвращения летчиков приняли участие заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов, школьники из всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», сослуживцы, родственники и члены семей военнослужащих, а также представителей ветеранских организаций.

    «Сегодня на родную землю вернулись пилоты, специалисты инженерно-авиационной службы, завершившие выполнение задач по уничтожению сил международного терроризма на территории Сирийской Арабской Республики», — заявил Дронов.

    Он также добавил, что малочисленная группировка ВКС РФ обеспечила коренной перелом в борьбе с террористами в Сирии, в результате чего весь мир смог убедится в профессионализме, мастерстве и высоком моральном духе российских военных.

    Напомним, 11 декабря президент РФ Владимир Путин посетил российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. В ходе визита, глава государства отдал приказ о частичном выводе российской группировки из Сирии, передает «Утро.ру».

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #вкс рф #астраханская область #миг-29смт
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