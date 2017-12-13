Ирак назвал позицию Лиги арабских государств по Иерусалиму недостаточно жесткой
Багдад, 13 декабря. Представители министерства иностранных дел Ирака раскритиковали позицию Лиги арабских государств по изменению статуса Иерусалима.
Во внешнеполитическом ведомстве Ирака сообщили, что после заявления президента США Дональда Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим ЛАГ заняла недостаточно жесткую позицию. Арабские страны должны принять все возможные экономические и политические меры для защиты статуса города Аль-Кудс (Иерусалим). Нынешняя позиция ЛАГ не соответствует уровню угрозы, с которой столкнулся город, отмечается в сообщении МИД Ирака.
Отмечается, что представители Лиги арабских государств встретились в Египте для обсуждения последствий, вызванных заявлением Трампа. По итогам встречи панарабская организация решила призвать США отказаться от данного шага.
Ранее сообщалось, что многие арабские движения объявили о начале третьей интифады (восстание) для того, чтобы сохранить статус Иерусалима и защитить народ Палестины.