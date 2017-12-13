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Политика
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Политика
В Госдуме рассказали, от чего Россия спасла Сирию
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    В Госдуме рассказали, от чего Россия спасла Сирию

    14:18  13 Декабря 2017  /обновлено: 14:18  13 Декабря 2017
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    В Госдуме рассказали, от чего Россия спасла Сирию

    Москва, 13 декабря. Россия помогла Сирии сохранить ее целостность и спасла САР от возникновения на ее территории государств с марионеточными режимами, заявил в среду первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

    «Россия сохранила целостность Сирии, спасла от создания на ее территории нескольких многогосударственных образований с марионеточными режимами», — приводит слова Красова РИА Новости.

    Как подчеркнул Красов, принципиально важной является позиция Москвы по поводу того, что судьбу Сирии должен решать сирийский народ, а не «американский президент, не европейские лидеры, не правители ближневосточных монархий».

    В Госдуме рассказали, от чего Россия спасла Сирию

    Депутат также напомнил о дипломатических успехах России по организации зон деэскалации в Сирии и установлению гражданского перемирия в зоне конфликта. Он отметил, что, одержав победу над ИГ1 (запрещенная в РФ организация), Россия выполнила международный долг. Теперь, по словам Красова, в Сирии предстоит запустить политический процесс под эгидой ООН.

    Напомним, 11 декабря президент России Владимир Путин отдал приказ выводить российские войска из Сирии, отметив, что военные РФ успешно справились с поставленными перед ними задачами.

    Российские военные базы в сирийских городах Хмеймим и Тартус пока продолжают функционировать. Ранее эксперт объяснил ФАН, что база ВМФ в Тартусе позволит России блокировать угрозы международного терроризма.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #красов
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