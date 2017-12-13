В Госдуме рассказали, от чего Россия спасла Сирию

Москва, 13 декабря. Россия помогла Сирии сохранить ее целостность и спасла САР от возникновения на ее территории государств с марионеточными режимами, заявил в среду первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Россия сохранила целостность Сирии, спасла от создания на ее территории нескольких многогосударственных образований с марионеточными режимами», — приводит слова Красова РИА Новости.

Как подчеркнул Красов, принципиально важной является позиция Москвы по поводу того, что судьбу Сирии должен решать сирийский народ, а не «американский президент, не европейские лидеры, не правители ближневосточных монархий».

Депутат также напомнил о дипломатических успехах России по организации зон деэскалации в Сирии и установлению гражданского перемирия в зоне конфликта. Он отметил, что, одержав победу над ИГ1 (запрещенная в РФ организация), Россия выполнила международный долг. Теперь, по словам Красова, в Сирии предстоит запустить политический процесс под эгидой ООН.

Напомним, 11 декабря президент России Владимир Путин отдал приказ выводить российские войска из Сирии, отметив, что военные РФ успешно справились с поставленными перед ними задачами.

Российские военные базы в сирийских городах Хмеймим и Тартус пока продолжают функционировать. Ранее эксперт объяснил ФАН, что база ВМФ в Тартусе позволит России блокировать угрозы международного терроризма.

1 Организация запрещена на территории РФ.