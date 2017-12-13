«Медаль за город Бундестаг», или Продолжение истории школьника из Нового Уренгоя

Не забывается тема с выступлением в немецком бундестаге школьника из Нового Уренгоя Николая Десятниченко, которого обвинили чуть ли не в оправдании нацизма. В частности, проверки по этому поводу потребовала депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), член КПРФ Елена Кукушкина. Но, как говорится, что-то пошло не так, как было первоначально задумано.

Со своими претензиями по поводу выступления школьника Кукушкина обращалась в прокуратуру ЯНАО, в департамент образования Нового Уренгоя и в гимназию (кстати, лучшую в городе), в которой учится Десятниченко.

Накануне на своей странице на сайте КПРФ депутат сообщила, что проверка проведена, оргвыводы сделаны, меры приняты.

«Депутат просила сообщить, кем принималось решение о направлении данного ученика в Бундестаг и кем одобрен доклад школьника. Ниже публикуем тексты ответов о результатах проверки», — сообщается на странице Кукушкиной.

Все бы хорошо, но в скане документа эта фраза звучит так:

«Прощу сообщить, кем принималось решение о направлении данного ученика в город Бундестаг, и кем был одобрен доклад Десятниченко Николая».

Ошибку уже высмеяли в комментариях на странице Елены Кукушкиной на сайте КПРФ.

Попал скандальный скан и в соцсети, где уже появился комментарий — «Медаль за город Бундестаг», навеянный знаменитой песней «Враги сожгли родную хату».

Федеральному агентству новостей удалось узнать, что ошибка, возможно, носила технический характер, хотя не очень понятно, каким образом она могла проскочить дважды.

Из неофициальных источников выяснилось, что запрос оформляла ассистентка, которая пропустила слово «Берлин», причем, что самое странное, пропустила два раза, а сама депутат подписала документ второпях, не глядя.

Когда ошибку заметили — уже было поздно, запрос ушел, но у себя во внутренних документах фракция КПРФ из ЯНАО все исправила — там написано «в городе Берлине в Бундестаге».

Сама Елена Кукушкина в телефонном разговоре с корреспондентом ФАН подтвердила версию о техническом характере ошибки.

«Это просто техническая ошибка, здесь пропущено слово, это все было исправлено. Это же понятно, что все делалось достаточно срочно, тем более, что смысл запроса это не искажало», — отметила она.

На вопрос, не пора ли уже отстать от Коли Десятниченко, Елена Кукушкина ответила так:

«Если у вас есть скан этого запроса, то вы же видите, что никаких претензий к ребенку нет — суть запроса совершенно в другом: проверить, что это за программа, кто направлял эту делегацию в Берлин, в бундестаг, кто готовил это выступление, не более того. Ребенок, кстати, не понес никаких наказаний, порицаний — ничего, но проверка в гимназии была проведена».

На вопрос, стоило ли так раскручивать эту историю, что фактически представителю Кремля пришлось останавливать травлю школьника, Елена Кукушкина ответила, что основная критика в адрес Николая исходила не от взрослых, а от его сверстников.

«На него нападали его же ровесники в соцсетях, а «взрослые» претензии были в основном к гимназии, к педагогам. Ну вот, проверка прошла. А сверстники действительно так [бурно] отреагировали», — отметила она.

Напомним, 19 ноября школьники из Нового Уренгоя выступали в бундестаге в рамках Дня скорби, отмечаемого в Германии. Ученик гимназии №1 Нового Уренгоя Николай Десятниченко был участником встречи российских и немецких детей в бундестаге. В ходе церемонии Коля выступил с рассказом о немецком солдате, попавшим в плен в ходе Сталинградской битвы, судьбой которого он заинтересовался (немецкие школьники выступали с аналогичными исследованиями о судьбе советских военнопленных).

Николай в частности сказал:

«Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не хотели воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка — участник войны».

Многих возмутила фраза о «невинно погибших» немецких солдатах, именно из-за этих слов Николая даже пытались обвинить в оправдании нацизма. Сейчас Десятниченко не комментирует эту историю и вообще не общается с прессой.