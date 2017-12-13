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Политика
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Политика
В Совфеде напомнили Тиллерсону об уголовной ответственности за высказывания о Крыме
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    В Совфеде напомнили Тиллерсону об уголовной ответственности за высказывания о Крыме

    14:01  13 Декабря 2017  /обновлено: 14:01  13 Декабря 2017
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    В Совфеде напомнили Тиллерсону об уголовной ответственности за высказывания о Крыме

    Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия» напомнил госсекретарю США Рексу Тиллерсону об уголовной ответственности за высказывания о Крыме.

    Ранее Тиллерсон заявил, что США вернутся к «вопросу» Крыма, хотя и признал, что президент РФ Владимир Путин однозначно дал понять, что вопрос закрыт, и полуостров — неотъемлемая часть Российской Федерации.

    «Когда вы вторгаетесь в другую страну и захватываете территории, это нельзя оставлять просто так», — высказал ничем не подкрепленное мнение американский чиновник.

    В Совфеде напомнили Тиллерсону об уголовной ответственности за высказывания о Крыме

    «Я бы хотел напомнить всем присутствующим и нашим телезрителям о том, что публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации подпадают под действие статьи 280.1 Уголовного кодекса. Любой, кто публично пытается посягать на территориальную целостность России, неожиданно для себя может стать фигурантом уголовного дела. И я иногда слышу различные публичные дебаты, мне хочется каждому выдать расписочку с предупреждением, на всякий случай», — заявил Климов.

    При этом парламентарий подчеркнул, что Тиллерсон находится в «незавидном положении», ему приходится проговаривать тезисы, которые обусловлены внутриполитической американской повесткой.

    Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам  референдума, за воссоединение полуострова и РФ высказалось более 95% крымчан.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #тиллерсон #политика
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