В Совфеде напомнили Тиллерсону об уголовной ответственности за высказывания о Крыме

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия» напомнил госсекретарю США Рексу Тиллерсону об уголовной ответственности за высказывания о Крыме.

Ранее Тиллерсон заявил, что США вернутся к «вопросу» Крыма, хотя и признал, что президент РФ Владимир Путин однозначно дал понять, что вопрос закрыт, и полуостров — неотъемлемая часть Российской Федерации.

«Когда вы вторгаетесь в другую страну и захватываете территории, это нельзя оставлять просто так», — высказал ничем не подкрепленное мнение американский чиновник.

«Я бы хотел напомнить всем присутствующим и нашим телезрителям о том, что публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации подпадают под действие статьи 280.1 Уголовного кодекса. Любой, кто публично пытается посягать на территориальную целостность России, неожиданно для себя может стать фигурантом уголовного дела. И я иногда слышу различные публичные дебаты, мне хочется каждому выдать расписочку с предупреждением, на всякий случай», — заявил Климов.

При этом парламентарий подчеркнул, что Тиллерсон находится в «незавидном положении», ему приходится проговаривать тезисы, которые обусловлены внутриполитической американской повесткой.

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума, за воссоединение полуострова и РФ высказалось более 95% крымчан.