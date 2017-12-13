Москва, 13 декабря. Президент Франции Эммануэль Макрон планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в качестве почетного гостя.

Как рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, в рамках форума может состояться торжественная церемония официальной инаугурации «Трианонского диалога». Руководитель дипведомства также добавил, что в настоящее время идет подготовка первого совместного проекта в рамках «Трианонского диалога» под названием «Город будущего».

Напомним, ранее сообщалось, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон скоро официально объявят о запуске двустороннего форума гражданских обществ «Трианонский диалог». Предполагается, что форум «Трианонский диалог» откроет новые возможности для вовлечения общественных и образовательных организаций в развитие отношений России и Франции.