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Политика
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Политика
Президент Франции примет участие в ПМЭФ как почетный гость — Лавров
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    Президент Франции примет участие в ПМЭФ как почетный гость — Лавров

    13:55  13 Декабря 2017  /обновлено: 13:57  13 Декабря 2017
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    Президент Франции примет участие в ПМЭФ как почетный гость — Лавров

    Москва, 13 декабря. Президент Франции Эммануэль Макрон планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в качестве почетного гостя.

    Как рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, в рамках форума может состояться торжественная церемония официальной инаугурации «Трианонского диалога». Руководитель дипведомства также добавил, что в настоящее время идет подготовка первого совместного проекта в рамках «Трианонского диалога» под названием «Город будущего».

    Напомним, ранее сообщалось, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон скоро официально объявят о запуске двустороннего форума гражданских обществ «Трианонский диалог». Предполагается, что форум «Трианонский диалог» откроет новые возможности для вовлечения общественных и образовательных организаций в развитие отношений России и Франции.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #лавров #франция #пмэф-2018
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