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Политика
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Россия
Медведев предложил запустить в России новый проект «Цифровая школа»
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    Медведев предложил запустить в России новый проект «Цифровая школа»

    14:04  13 Декабря 2017  /обновлено: 14:04  13 Декабря 2017
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    Медведев предложил запустить в России новый проект «Цифровая школа»

    Москва, 13 декабря. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев выступил с инициативой о запуске в стране нового приоритетного проекта «Цифровая школа», направленного на внедрение современных технологий в систему образования.

    «Он будет направлен на формирование у школьников навыков в цифровом мире, обучение обработке анализа данных, элементам программирования и, самое главное, умение создавать цифровые проекты для своей будущей профессии в технике, в медицине, в искусстве», — подчеркнул премьер-министр на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

    По словам Медведева, необходимо также обеспечить во всех российских школах доступ к высокоскоростному интернету и единой образовательной платформе. Кроме того, уже сформированы все необходимые условия для дистанционного обучения в труднодоступных регионах. 

    Ранее вице-премьер России Ольга Голодец положительно оценила успехи в повышении качества школьного образования в стране.

    Автор: Алексей Громов
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    #медведев #рф
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