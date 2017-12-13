Медведев предложил запустить в России новый проект «Цифровая школа»

Москва, 13 декабря. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев выступил с инициативой о запуске в стране нового приоритетного проекта «Цифровая школа», направленного на внедрение современных технологий в систему образования.

«Он будет направлен на формирование у школьников навыков в цифровом мире, обучение обработке анализа данных, элементам программирования и, самое главное, умение создавать цифровые проекты для своей будущей профессии в технике, в медицине, в искусстве», — подчеркнул премьер-министр на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

По словам Медведева, необходимо также обеспечить во всех российских школах доступ к высокоскоростному интернету и единой образовательной платформе. Кроме того, уже сформированы все необходимые условия для дистанционного обучения в труднодоступных регионах.

Ранее вице-премьер России Ольга Голодец положительно оценила успехи в повышении качества школьного образования в стране.