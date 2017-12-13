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Украина усилит охрану границы с ЕС во время праздников
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    Украина усилит охрану границы с ЕС во время праздников

    13:59  13 Декабря 2017  /обновлено: 13:59  13 Декабря 2017
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    Украина усилит охрану границы с ЕС во время праздников

    Киев, 13 декабря. Охрана границ Украины со странами Евросоюза будет усилена на время новогодних и рождественских праздников. Дополнительные силы пограничной службы Украины уже направлены туда, сообщает пресс-служба ведомства.

    Всего для усиления границ в Волынской, Закарпатской и Черновицкой областях были направлены почти 100 офицеров администрации государственной пограничной службы Украины, пишет РИА Новости.

    Напомним, с 11 июня между странами Шенгенской зоны и Украиной действует безвизовый режим. Попасть на территорию европейских государств, участвующих в соглашении, граждане Украины могут только по паспорту при условии наличия в нем биометрических данных.

    ЕС оставляет за собой право приостановить безвизовый режим с Украиной, если возникнут проблемы с миграцией или безопасностью. К настоящему времени более 350 тысяч украинцев воспользовались безвизовым режимом.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #ес #граница #новый год 2018
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