Украина усилит охрану границы с ЕС во время праздников

Киев, 13 декабря. Охрана границ Украины со странами Евросоюза будет усилена на время новогодних и рождественских праздников. Дополнительные силы пограничной службы Украины уже направлены туда, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего для усиления границ в Волынской, Закарпатской и Черновицкой областях были направлены почти 100 офицеров администрации государственной пограничной службы Украины, пишет РИА Новости.

Напомним, с 11 июня между странами Шенгенской зоны и Украиной действует безвизовый режим. Попасть на территорию европейских государств, участвующих в соглашении, граждане Украины могут только по паспорту при условии наличия в нем биометрических данных.

ЕС оставляет за собой право приостановить безвизовый режим с Украиной, если возникнут проблемы с миграцией или безопасностью. К настоящему времени более 350 тысяч украинцев воспользовались безвизовым режимом.