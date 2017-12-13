Санкт-Петербург, 13 декабря. После отстранения олимпийских спортсменов от Игр под российским флагом эксперты считают,

что следующим местом политического удара по нашему спорту может стать чемпионат мира по футболу 2018 года, который проводится в России. Председатель Комитета по физической культуре и спорту Павел Белов прокомментировал ситуацию в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Целую сборную очень сложно отстранить от участия в чемпионате, это такой процесс, который технически сложно воплотить в жизнь. Российский футбольный союз постоянно работает с ФИФА, все допинг-пробы передаются в ВАДА, и пока никаких положительных результатов нет. А если что-то и найдут, то речь будет идти о конкретном футболисте, которого заменят, но не о всей сборной. Если и будет какое-то давление на Россию во время чемпионата, то оно будет иметь больше политический характер, нежели спортивный. На сегодняшний день могут сказать, что никакого давления на нас не оказывается. Комиссии ФИФА приезжают, смотрят города-организаторы, никаких претензий нет», — отметил Белов.

Он также напомнил, что 1 декабря прошла жеребьевка турнира, на которой сборная России получила первый номер.

«Мы должны выйти из группы, мы надеемся на это», — заявил он.

Напомним, Петербург примет следующие игры ЧМ-2018: 15 июня на стадионе «Санкт-Петербург» сыграют Марокко и Иран, 22 июня — Бразилия и Пуэрто-Рико, Россия встретится с Египтом 19 июня, а Нигерия с Аргентиной — 26 июня.

Также на петербургском стадионе пройдут матчи 1/8 финала, полуфинал и встреча за третье место. На прошлой неделе в городе открылся центр выдачи паспортов болельщика.

В честь дня футбола, который отмечался в мире 10 декабря, в Петербурге в среду, 13 декабря, погасили специальные марки с талисманами чемпионата мира по футболу, выпущенные к Новому году.