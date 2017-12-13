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Кремль ответил русской пословицей на заявление Трампа о «победе» США в Сирии
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    Кремль ответил русской пословицей на заявление Трампа о «победе» США в Сирии

    13:48  13 Декабря 2017  /обновлено: 13:53  13 Декабря 2017
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    Кремль ответил русской пословицей на заявление Трампа о «победе» США в Сирии

    Москва, 13 декабря. В Кремле иронически прокомментировали заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США сумели «победить террористов «Исламского государства»1 в Сирии.

    «Вы знаете, как у нас говорят: поражение — сирота, а у победы много отцов», — ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о том, как в Кремле относятся к подобным заявлениям.

    Напомним, в ходе внезапного визита на авиабазу ВКС РФ в Сирии позавчера президента Путин объявил о победе над террористами из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство».

    Кремль ответил русской пословицей на заявление Трампа о «победе» США в Сирии

    В ходе брифинга для прессы Песков отметил, что Путин как главнокомандующий Вооруженными силами РФ принял решение о выводе из Сирии значительной части российского контингента «после того, как не осталось объекта для широкомасштабных боевых операций».При этом в Сирии продолжат работу авиабаза ВКС РФ «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус, который в дальнейшем может стать полноценной базой российского военного флота в Средиземном море.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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