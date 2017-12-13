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Политика
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В СПЧ учтут претензии архангельского депутата к «Гринпис»
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    В СПЧ учтут претензии архангельского депутата к «Гринпис»

    13:55  13 Декабря 2017  /обновлено: 14:02  13 Декабря 2017
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    В СПЧ учтут претензии архангельского депутата к «Гринпис»

    Санкт-Петербург, 13 декабря. В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) учтут претензии депутата Архангельского областного собрания Александра Дятлова к «Гринпис».

    Ранее Дятлов рассказал Федеральному агентству новостей о возможных негативных последствиях создания в регионе заказника в междуречье Северной Двины и Пинеги на территории Виноградовского, Холмогорского, Пинежского и Верхнетоемского районов.  

    В среду председатель Совета Михаил Федотов ответил на обращение архангельского депутата. По его словам, в СПЧ согласны, что сохранение природных и человеческих богатств Русского Севера является общей задачей органов власти. Федотов заверил, что документ был направлен в постоянную комиссию по экологическим правам для учета в дальнейшей работе.

    Автор: Тимур Румянцев
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