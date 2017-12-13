В Минкомсвязи анонсировали появление в России единого госпортала 

Москва, 13 декабря. Уже в следующем году в России может появиться единый портал государственных услуг, заявил замглавы Минкомсвязи. В ходе конференции «Рунет 2017» Алексей Козырев предположил, что портал может быть организован по примеру сетевых «маркетплейсов» — то есть платформ, интегрирующих предложения различных товаров и услуг.

Чиновник Минкомсвязи отметил, что в настоящее время в России более 5000 государственных порталов: «Мы реально печем порталы как пирожки, очень хорошо научились это делать» — однако пользователи недовольны тем, что у этих порталов нет никакого единого стандарта, они выглядят по-разному и обладают разным интерфейсом.

«Нам нужен маркетплейс, на котором все органы государственной власти (федеральные, муниципальные, региональные, судебная система, парламент) могли бы размещать свой контент, свои сервисы», — заявил Козырев.

Замминистра назвал требования к такой интернет-среде: она должна обеспечивать «единый поиск, единую навигацию, функции по обратной связи, интерактивные сервисы, календари, конференции, обсуждения», и при этом обладать «качественным интерфейсом, удобным и понятным для пользователя».