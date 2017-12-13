Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
 Россия продолжит помогать Сирии в преодолении гумкатастрофы — Захарова
Технологии
В Минкомсвязи анонсировали появление в России единого госпортала
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Минкомсвязи анонсировали появление в России единого госпортала

    14:43  13 Декабря 2017  /обновлено: 14:43  13 Декабря 2017
    89

    В Минкомсвязи анонсировали появление в России единого госпортала

    Москва, 13 декабря. Уже в следующем году в России может появиться единый портал государственных услуг, заявил замглавы Минкомсвязи. В ходе конференции «Рунет 2017» Алексей Козырев предположил, что портал может быть организован по примеру сетевых «маркетплейсов» — то есть платформ, интегрирующих предложения различных товаров и услуг.

    Чиновник Минкомсвязи отметил, что в настоящее время в России более 5000 государственных порталов: «Мы реально печем порталы как пирожки, очень хорошо научились это делать» — однако пользователи недовольны тем, что у этих порталов нет никакого единого стандарта, они выглядят по-разному и обладают разным интерфейсом.

    «Нам нужен маркетплейс, на котором все органы государственной власти (федеральные, муниципальные, региональные, судебная система, парламент) могли бы размещать свой контент, свои сервисы», — заявил Козырев.

    В Минкомсвязи анонсировали появление в России единого госпортала

    Замминистра назвал требования к такой интернет-среде: она должна обеспечивать «единый поиск, единую навигацию, функции по обратной связи, интерактивные сервисы, календари, конференции, обсуждения», и при этом обладать «качественным интерфейсом, удобным и понятным для пользователя».

    «Концепция создания такого маркетплейса подготовлена Минкомсвязью, мы доложили ее в правительстве, показали вице-премьеру Аркадию Владимировичу Дворковичу, получили его одобрение», — рассказал чиновник.

    В Минкомсвязи анонсировали появление в России единого госпортала 

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #козырев
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть