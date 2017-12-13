ЛНР: обстрелами ВСУ повреждены 20 домов в Первомайске и Стаханове

Луганск, 13 декабря. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины 12 раз обстреляли территорию Луганской народной республики. В результате обстрелов были повреждены 20 жилых домов в Первомайске и Стаханове. Об этом заявил глава МЧС ЛНР Сергей Иванушкин.

По его словам, три мирных жителя Первомайска получили осколочные ранения при обстрелах со стороны украинских силовиков. Зафиксирован ряд повреждений жилых домов в Стаханове и Первомайске. Кроме того, под ударом артиллерии ВСУ оказался поселок Калиново. При обстреле было повреждено здание школы и трансформаторная подстанция на территории больницы. Кроме того, при обстреле Стаханова были повреждены жилые дома, линии электропередачи и газопровод.

По данным Народной милиции ЛНР, в ходе обстрелов украинские силовики применили крупнокалиберную артиллерию, использование которой запрещено минскими соглашениями.