Сирия, 13 декабря. Террористы ИГИЛ1 обвиняют своих главарей в провинции Дамаск в измене. Несколько курдских бойцов подорвались на мине ИГ1 в Ракке. Разведывательные самолеты САР были замечены над Идлибом, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС САР нанесли авиаудары по опорным пунктам исламистов в южной части Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли урон «Ан-Нусре»*** к северо-востоку от Хамы.

«Исламское государство»1: обвиняет своих главарей в провинции Дамаск в измене; потеряло «спящую ячейку» ИГ в провинции Киркук в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: заметила разведывательные самолеты ВВС САР в провинции Идлиб; заявила об обстрелах САА к северу и к югу от Хамы.

Курды: потеряли нескольких солдат, подорвавшихся на мине ИГ, в Ракке.

Провинция Дамаск

Информационный портал Al Manar News сообщает о том, что между боевиками вооруженной оппозиции вновь вспыхнули разногласия. Некоторые отряды выступили против того, чтобы пойти на перемирие с сирийскими войсками и эвакуироваться в провинцию Идлиб, тогда как остальные решили принять условия сирийского командования. Напомним, власти САР при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон уже долгое время пытаются прийти к мирному урегулированию конфликта в Восточной Гуте.

В то же время сообщается о противоречиях в рядах террористов «Исламского государства» к югу от Дамаска в районе лагеря Аль-Ярмук. Боевики группировки обвиняют своих главарей в измене и сговоре с правительственной армией. По словам местных активистов, радикалы распечатали тысячи листовок с угрозами убить всех, кто попадет под подозрение. Об этом сообщает агентство новостей Smart News Agency. Напомним, ИГИЛовцы контролируют часть палестинского лагеря, в котором проживают десятки тысяч беженцев. Другую часть Аль-Ярмука занимают отряды антиправительственного альянса «Тахрир Аш-Шам». Между сторонами время от времени также происходят столкновения.

Провинция Алеппо

Информационный портал Smart News Agency передает, что военные самолеты ВКС РФ и ВВС САР совершили несколько боевых вылетов в южной части провинции, нанеся точечные авиаудары по военным объектам террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра»1. Воздушной атаке авиации союзников подверглись позиции исламистов на окраине населенного пункта Таль Аль-Даман. Напомним, Владимир Путин объявил о выводе значительной части российской группировки войск из Сирийской Арабской Республики, однако Россия сохранит в Сирии базы ВКС РФ «Хмеймим» и ВМФ РФ «Тартус».

Провинция Идлиб

Военный источник в социальной сети Twitter (IvanSidorenko1) передает, что в небе над провинцией был замечен разведывательный самолет правительственных сил. Об этом сообщали местные активисты. Напомним, Сирийская арабская армия (САА) вместе с проасадовскими ополченцами-шиитами и при помощи ВКС России ведет наступление на юго-востоке Идлиба. Как сообщалось ранее, основной целью войск САР на данный момент является освобождение стратегического города Абу Дали, затем части САА направятся в сторону авиабазы «Абу Ад-Духур», оккупированной исламистами «Джебхат Ан-Нусры».

Провинция Ракка

Стало известно о том, что в административном центре провинции вновь прогремел взрыв. Несколько бойцов Сирийской демократической армии**** (SDF) погибли и получили ранения. Как передает новостное агентство Al Manar News, взрывное устройство было установлено террористами «Исламского государства», в оккупации которых Ракка находилась вплоть до октября текущего года. Несмотря на то, что курды до сих пор не разминировали территории города, в Ракку начали возвращаться мирные жители. По информации Twitter-канала (QSD_Jabha), около 180 учителей вернулись в свои дома. Кроме того, в городе проживает большое количество детей, которые также по-прежнему не находятся в безопасности.

Не получив поддержки от курдских отрядов или международной коалиции, комитет по реконструкции Ракки, состоящий преимущественно из местных жителей, начал разбор завалов в районе Рамла, сообщает Telegram-канал (todayinsyria). Напомним, причиной многих разрушений стали постоянные бомбардировки ВВС Соединенных Штатов Америки.

Провинция Хама

Оппозиционные источники в социальных сетях Twitter (newsyarmouk) и Telegram (NRVR11) заявляют об артиллерийских обстрелах со стороны правительственной армии северных и южных районов провинции, находящихся под контролем группировок вооруженной оппозиции. По данным медиа-порталов, ударам САА подверглись позиции боевиков вблизи населенных пунктов Аз-Закат и Харб Нафса. Тем не менее правительственные новостные агентства данные сведения не подтверждают. Военные эксперты уверены, что исламисты намерено распространяют ложную информацию для того, чтобы оправдать обстрелы мирных кварталов населенного пункта Мхарде.

Северо-восточнее административного центра провинции вновь разворачиваются бои между подразделениями САА с одной стороны и исламистскими формированиями «Джебхат Ан-Нусра», «Джейш Аль-Изза» и «Джейш Аль-Наср» — с другой. Как передает Telegram-канал (alnsrarmy), боевикам пока удается отражать атаки правительственных сил, тем не менее оппозиционные группировки продолжают нести потери в живой силе и военной технике.

Ирак

Ополченческие отряды «Хашд Аш-Шааби» продолжают зачистку территорий Ирака от «спящих ячеек» «Исламского государства». Согласно заявлению командующего операцией, в северо-западной части провинции Киркук была обнаружена подпольная организация ИГИЛовцев. Во время задержания террористы оказали сопротивление и были застрелены, одного из боевиков удалось задержать, передает информационное агентство Al Sumaria News.

Между тем радикалы, действующие в провинции Дияла, организовали взрывы на территории трех заводов, находящихся в районах, подконтрольных Силам народной мобилизации, сообщает военный источник в сети Twitter (r4u3lqpe3h).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)