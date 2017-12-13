В Совфеде поддержали кандидатуру Бородавкина на должность посла РФ в Астане

Москва, 13 декабря. Международный комитет Совета Федерации России в ходе заседания в среду выступил за кандидатуру Алексея Бородавкина, занимающего должность постпреда РФ при ООН в Женеве, на должность российского посла в Астане.

По имеющимся данным, кандидатуру Бородавкина на должность посла Российской Федерации в Казахстане в комитете поддержали.

Согласно информации агентства «РИА Новости», обсуждение его кандидатуры проходило в его отсутствие.

Напомним, ранее заместитель главы дипломатического ведомства России Сергей Рябков сообщил, что в Совфеде в среду, 13 декабря, поддержали кандидатуру заместителя министра иностранных дел Геннадия Гатилова на должность постпреда РФ при отделении ООН в швейцарской Женеве.

Гатилов, который также был на заседании комитета, отказался от комментариев.