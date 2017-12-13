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Политика
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Политика
В Совфеде поддержали кандидатуру Бородавкина на должность посла РФ в Астане
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    В Совфеде поддержали кандидатуру Бородавкина на должность посла РФ в Астане

    13:42  13 Декабря 2017  /обновлено: 13:42  13 Декабря 2017
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    В Совфеде поддержали кандидатуру Бородавкина на должность посла РФ в Астане

    Москва, 13 декабря. Международный комитет Совета Федерации России в ходе заседания в среду выступил за кандидатуру Алексея Бородавкина, занимающего должность постпреда РФ при ООН в Женеве, на должность российского посла в Астане. 

    По имеющимся данным, кандидатуру Бородавкина на должность посла Российской Федерации в Казахстане в комитете поддержали. 

    Согласно информации агентства «РИА Новости», обсуждение его кандидатуры проходило в его отсутствие.

    В Совфеде поддержали кандидатуру Бородавкина на должность посла РФ в Астане

    Напомним, ранее заместитель главы дипломатического ведомства России Сергей Рябков сообщил, что в Совфеде в среду, 13 декабря, поддержали кандидатуру заместителя министра иностранных дел Геннадия Гатилова на должность постпреда РФ при отделении ООН в швейцарской Женеве.

    Гатилов, который также был на заседании комитета, отказался от комментариев.

    Автор: Дана Балан
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    #мид рф #бородавкин #совфед #женева #гатилов
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