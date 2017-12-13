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«Пушки для крутых парней»: американцы рассказали о преимуществах российских ТТ и Макарова перед оружием США
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    «Пушки для крутых парней»: американцы рассказали о преимуществах российских ТТ и Макарова перед оружием США

    14:37  13 Декабря 2017  /обновлено: 14:38  13 Декабря 2017
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    «Пушки для крутых парней»: американцы рассказали о преимуществах российских ТТ и Макарова перед оружием США

    Вашингтон, 13 декабря. Аналитики National Interest рассказали о надежности советских и российских пистолетов в сравнении с американскими аналогами. Читатели издания пришли к мнению, что пистолеты Макарова (ПМ) и Токарева (ТТ) практичны и надежны. 

    Западное издание National Interest назвало «пионером» советского оружия пистолет Токарева — ТТ, который, несмотря на «непривлекательный» для американцев внешний вид «практичен для последнего винтика». На смену ТТ пришел пистолет Макарова (ПМ), создатель которого «вдохновился» немецким «Вальтером». Макаров получил распространение «от Зимбабве до Афганистана» благодаря своей надежности и компактности.

    «Пушки для крутых парней»: американцы рассказали о преимуществах российских ТТ и Макарова перед оружием США

    Эксперты считают, что простота русского оружия делает его доступным для массового производства и широкого потребителя. Они признали, что во многом русское оружие значительно превосходит аналоги США. Также на Западе большой популярностью пользуется автомат Калашникова, пополнивший оружейные коллекции многих американцев. 

    Читатели National Interest согласились с мнением авторов материала и рассказали о личном опыте использования российского оружия. 

    «Пушки для крутых парней», — написал Greg.

    «У меня был Макаров около 30 лет, и он всегда был надежен. Не могут назвать оружие калибра 9x18 мм «слабым»  — никто не хочет, чтобы его подстрелили из такого. Пистолет громкий и точный», — отмечает Moonpup.

    «Пушки для крутых парней»: американцы рассказали о преимуществах российских ТТ и Макарова перед оружием США

    Многие американцы подчеркивают, что главным преимуществом российских пистолетов является их надежность.

    «Российское оружие – это не оружие для шоу. Оно максимально практично и надежно. В первую очередь это оружие полиции и военных. Остальные модели модифицируются для охоты по образцу военного оружия», — пишет Nick.

    Пользователь Axel подчеркнул, что русский ТТ «заслуживает доверия» — он простой, недорогой и очень надежный.  

    «Любой американец может сказать, что хотел бы иметь 1911 или «Глок». Но если вы не можете позволить дорогое оружие, то русские пистолеты – хороший выбор. В коллекции моего сына есть «Токарев», и это оружие весьма заслуживает доверия», — написал он. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сша #калашников #пистолет #макаров #тт
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