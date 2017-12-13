Ирак стремится укрепить военное сотрудничество с Россией

Москва, 13 декабря. Багдад рассчитывает на укрепление военного сотрудничества с Россией после объявления победы над «Исламским государством»1.

Посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади аль-Азари заявил, что Багдад уже более десятилетия поддерживает военное сотрудничество с Москвой и рассчитывает на укрепление этих взаимовыгодных отношений.

Аль-Азари отметил, что Ирак поддержит Сирию и поможет стабилизировать политическую ситуацию в стране. Посол счел правильным шагом российское решение о выводе военной группировки из САР, так как после поражения террористов в дальнейшем стране понадобится уже не военная, а политическая поддержка.

Ранее сообщалось, что Пентагон не намерен выводить войска из Сирии после победы над террористами так же, как и не вывел военных из Ирака. Президент США Дональд Трамп заявил, что победу над «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая группировка) одержали американские военные.

1 Организация запрещена на территории РФ.