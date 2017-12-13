Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин лично занимался руководством ВКС РФ в Сирии — Матвиенко
Весь мир
Ирак стремится укрепить военное сотрудничество с Россией
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ирак стремится укрепить военное сотрудничество с Россией

    14:00  13 Декабря 2017  /обновлено: 14:00  13 Декабря 2017
    58

    Ирак стремится укрепить военное сотрудничество с Россией

    Москва, 13 декабря. Багдад рассчитывает на укрепление военного сотрудничества с Россией после объявления победы над «Исламским государством»1.

    Посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади аль-Азари заявил, что Багдад уже более десятилетия поддерживает военное сотрудничество с Москвой и рассчитывает на укрепление этих взаимовыгодных отношений.

    Аль-Азари отметил, что Ирак поддержит Сирию и поможет стабилизировать политическую ситуацию в стране. Посол счел правильным шагом российское решение о выводе военной группировки из САР, так как после поражения террористов в дальнейшем стране понадобится уже не военная, а политическая поддержка.

    Ранее сообщалось, что Пентагон не намерен выводить войска из Сирии после победы над террористами так же, как и не вывел военных из Ирака. Президент США Дональд Трамп заявил, что победу над «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая группировка) одержали американские военные.

    Ирак стремится укрепить военное сотрудничество с Россией

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #сирия #ирак
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть