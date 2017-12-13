Найденное уфологом фото инопланетянина с рюкзаком на Луне взорвало Сеть

Москва, 13 декабря. На снимках, сделанных на Луне китайским исследовательским аппаратом, уфологи разглядели инопланетянина с рюкзаком.

Соответствующее видео с подробным объяснением, как увидеть в очертаниях на фотографии гостя с другой планеты, опубликовал на YouTube пользователь под ником Streetcap 1.

Уфолог выразил уверенность, что в камеру исследовательского аппарата попал представитель неземной цивилизации, по непонятным причинам обосновавшийся на Луне. Более того, пользователь заявил, что, по его мнению, о существовании инопланетян на спутнике Земли Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) известно, но ученые хотят скрыть правду и не разглашают эту информацию.

Как напомнил пользователь, уфологи давно говорят о том, якобы Луна застроена базами НЛО, и считают, что люди после миссии «Аполлон» не летали на спутник Земли, поскольку первые астронавты на Луне получили соответствующее предупреждение от инопланетян.

В свою очередь ученые опубликованную запись подвергли жесткой критике. Они напомнили, что все заявления по поводу обитателей Луны – плод бурной фантазии, воспринимать их всерьез нельзя, никаких научных подтверждений подобных теорий не существует.