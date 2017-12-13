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Найденное уфологом фото инопланетянина с рюкзаком на Луне взорвало Сеть
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    Найденное уфологом фото инопланетянина с рюкзаком на Луне взорвало Сеть

    13:32  13 Декабря 2017  /обновлено: 13:32  13 Декабря 2017
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    Найденное уфологом фото инопланетянина с рюкзаком на Луне взорвало Сеть

    Москва, 13 декабря. На снимках, сделанных на Луне китайским исследовательским аппаратом, уфологи разглядели инопланетянина с рюкзаком.

    Соответствующее видео с подробным объяснением, как увидеть в очертаниях на фотографии гостя с другой планеты, опубликовал на YouTube пользователь под ником Streetcap 1.

    Уфолог выразил уверенность, что в камеру исследовательского аппарата попал представитель неземной цивилизации, по непонятным причинам обосновавшийся на Луне. Более того, пользователь заявил, что, по его мнению, о существовании инопланетян на спутнике Земли Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) известно, но ученые хотят скрыть правду и не разглашают эту информацию.

    Как напомнил пользователь, уфологи давно говорят о том, якобы Луна застроена базами НЛО, и считают, что люди после миссии «Аполлон» не летали на спутник Земли, поскольку первые астронавты на Луне получили соответствующее предупреждение от инопланетян.

    В свою очередь ученые опубликованную запись подвергли жесткой критике. Они напомнили, что все заявления по поводу обитателей Луны – плод бурной фантазии, воспринимать их всерьез нельзя, никаких научных подтверждений подобных теорий не существует.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #космос #луна #инопланетянин
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