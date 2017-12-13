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США открыли «окно Овертона»: силовой сценарий по КНДР обернется серьезными убытками
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    США открыли «окно Овертона»: силовой сценарий по КНДР обернется серьезными убытками

    14:11  13 Декабря 2017  /обновлено: 14:11  13 Декабря 2017
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    США открыли «окно Овертона»: силовой сценарий по КНДР обернется серьезными убытками

    Вашингтон, 13 декабря. Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США и Китай обсудили план действий в случае «падения режима» КНДР. Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок отметил, что такое развитие ситуации грозит Вашингтону негативными последствиями.

    Бышок прокомментировал заявление Тиллерсона о готовности США ввести американские войска в КНДР, а затем отвести их на исходные позиции.

    «Это открытие так называемого «окна Овертона», — пояснил эксперт, — когда мир готовят к определенному сценарию».

    США открыли «окно Овертона»: силовой сценарий по КНДР обернется серьезными убытками

    Он обратил внимание, что такое развитие событий повлечет негативные последствия для самого Вашингтона.

    «Если режим Ына (лидера КНДР Ким Чен Ына. — Прим. ФАН) падет, Вашингтон уже не сможет оправдывать огромные военные расходы на этот регион. И не сможет выставить причину Токио и Сеулу, чтобы остаться, — цитирует его «Экономика сегодня». — Отпадает повод и продавать союзникам в Азии американское оружие – а это уже прямые убытки для экономики США».

    Автор: Катерина Тимошенская
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