США открыли «окно Овертона»: силовой сценарий по КНДР обернется серьезными убытками

Вашингтон, 13 декабря. Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США и Китай обсудили план действий в случае «падения режима» КНДР. Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок отметил, что такое развитие ситуации грозит Вашингтону негативными последствиями.

Бышок прокомментировал заявление Тиллерсона о готовности США ввести американские войска в КНДР, а затем отвести их на исходные позиции.

«Это открытие так называемого «окна Овертона», — пояснил эксперт, — когда мир готовят к определенному сценарию».

Он обратил внимание, что такое развитие событий повлечет негативные последствия для самого Вашингтона.