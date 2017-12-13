США открыли «окно Овертона»: силовой сценарий по КНДР обернется серьезными убытками
Вашингтон, 13 декабря. Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США и Китай обсудили план действий в случае «падения режима» КНДР. Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок отметил, что такое развитие ситуации грозит Вашингтону негативными последствиями.
Бышок прокомментировал заявление Тиллерсона о готовности США ввести американские войска в КНДР, а затем отвести их на исходные позиции.
«Это открытие так называемого «окна Овертона», — пояснил эксперт, — когда мир готовят к определенному сценарию».
Он обратил внимание, что такое развитие событий повлечет негативные последствия для самого Вашингтона.
«Если режим Ына (лидера КНДР Ким Чен Ына. — Прим. ФАН) падет, Вашингтон уже не сможет оправдывать огромные военные расходы на этот регион. И не сможет выставить причину Токио и Сеулу, чтобы остаться, — цитирует его «Экономика сегодня». — Отпадает повод и продавать союзникам в Азии американское оружие – а это уже прямые убытки для экономики США».