Капсулу с прахом Хворостовского ищут в Красноярском крае

Екатеринбург, 13 декабря. Урну с прахом оперного певца Дмитрия Хворостовского потеряли в Красноярском крае. Журналисты уже поинтересовались у местных чиновников по поводу местонахождения останков артиста, однако вменяемого ответа не получили.

Портал Ngs.24 сообщает, что о местонахождении второй урны с прахом Хворостовского в настоящее время нет никакой информации. При этом в местном правительстве журналистов направили в министерство культуры, где также вместо ответа на соответствующий вопрос чиновники развели руками.

Сейчас журналисты продолжают поиски урны с прахом певца, передает агентство Ura.ru.

Отметим, что после смерти артиста его прах был разделен на две части. В соответствии с волей Хворостовского, часть его праха была захоронена на Новодевичьем кладбище Москвы недалеко от могилы оперного певца Федора Шаляпина. Другую часть праха народный артист России завещал похоронить в Красноярске, где Хворостовский родился и вырос.

Напомним, всемирно известный российский оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне в возрасте 55-ти лет.