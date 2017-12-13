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Капсулу с прахом Хворостовского ищут в Красноярском крае
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    Капсулу с прахом Хворостовского ищут в Красноярском крае

    13:40  13 Декабря 2017  /обновлено: 13:40  13 Декабря 2017
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    Капсулу с прахом Хворостовского ищут в Красноярском крае

    Екатеринбург, 13 декабря. Урну с прахом оперного певца Дмитрия Хворостовского потеряли в Красноярском крае. Журналисты уже поинтересовались у местных чиновников по поводу местонахождения останков артиста, однако вменяемого ответа не получили.

    Портал Ngs.24 сообщает, что о местонахождении второй урны с прахом Хворостовского в настоящее время нет никакой информации. При этом в местном правительстве журналистов направили в министерство культуры, где также вместо ответа на соответствующий вопрос чиновники развели руками.

    Сейчас журналисты продолжают поиски урны с прахом певца, передает агентство Ura.ru.

    Отметим, что после смерти артиста его прах был разделен на две части. В соответствии с волей Хворостовского, часть его праха была захоронена на Новодевичьем кладбище Москвы недалеко от могилы оперного певца Федора Шаляпина. Другую часть праха народный артист России завещал похоронить в Красноярске, где Хворостовский родился и вырос.  

    Напомним, всемирно известный российский оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне в возрасте 55-ти лет.

    Автор: Тимур Румянцев
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