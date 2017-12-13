База ВМФ в сирийском Тартусе позволит РФ блокировать угрозы международного терроризма — эксперт

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект нормативно-правового акта, подразумевающий усиление российского присутствия в сирийском Тартусе. Речь идет о расширении территории пункта технического обеспечения ВМФ. После того, как инициатива главы государства будет одобрена органом законодательной ветви власти, российские корабли смогут заходить во внутренние воды и порты Сирии.

Соглашение еще в начале 2017 года приветствовал официальный Дамаск, сирийские власти положительно восприняли намерение РФ развивать пункт материально-технического обеспечения.

«Нахождение на территории Сирийской Арабской Республики пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств», — отмечается в документе.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что в настоящий момент у России в Сирии нет полноценной базы.

«Сейчас в Тартусе у нас нет никакой базы, там есть лишь пункт материально-технического обеспечения. И речь идет о том, что на базе этого пункта материально-технического обеспечения будет создана полноценная военно-морская база, на которой будут базироваться корабли и подводные лодки, входящие в состав постоянного военно-морского соединения российского флота в Средиземном море. Задача этой базы — обеспечить постоянное военно-морское присутствие России в Средиземном море и блокировать все угрозы, которые несет международный терроризм и действия НАТО на южном фланге», — объяснил эксперт.

При этом Игорь Коротченко особо подчеркнул, что для РФ не представляют интереса возможные информационные спекуляции Запада на эту тему.

«По большому счету, нам плевать, как Запад на это будет реагировать. Есть фактор военной силы, и мы устанавливаем свое постоянное присутствие, и с этим будут считаться», — заключил эксперт.

Напомним, ранее Владимир Путин отдал приказ о выводе большей части вооруженного контингента из Сирии. Российская армия начала операцию в союзном государстве в 2015 году по просьбе сирийского руководства. Легитимно избранный президент Башар Асад обратился к Путину за помощью, чтобы освободить Сирию от террористов ИГ1 (запрещено в РФ) и остановить фактический распад государства.

1 Организация запрещена на территории РФ.