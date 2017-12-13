В Совфеде предостерегли США от возможных поставок Украине летального оружия

Закон об оборонном бюджете Соединенных Штатов санкционирует поставки Украине летальных вооружений оборонительного характера, с таким заявлением выступил украинский посол в США Валерий Чалый. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2018-й финансовый год. Документ предполагает выделение Украине 350 миллионов долларов в качестве военной помощи. Однако половина этой суммы может быть предоставлена Киеву лишь по результатам реформ в военной сфере.

Как отметил Чалый, закон значительно расширяет параметры поддержки Украины в сфере безопасности.

«Так, в документ включены положения, позволяющие использовать средства оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере, а также для усиления способности воздушных и военно-морских сил нашего государства», — написал Чалый в Facebook.

Будет много жертв

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал ФАН возможность поставок Украине летального оружия. Морозов предостерег США от возможных поставок Украине летального оружия, поскольку такое решение может привести к значительным жертвам.

«Это опасно не столько в военном, сколько в политическом отношении. Это подтверждает, что Соединенные Штаты вместе с Киевом остаются на позиции военного решения конфликта и торпедируют минские соглашения. Победы на этом пути не будет, но жертвы войны будут множиться! И это на совести Вашингтона и Киева», — заявил сенатор Олег Морозов.

Напомним, что украинские власти добиваются поставок летального оружия на протяжении последних трех лет. В настоящий момент Соединенные Штаты оказывают военную помощь Украине, но официально только в виде обмундирования и оборудования. Кроме того, военные инструкторы США консультируют украинских военных.