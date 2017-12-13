Полиция США начала новое расследование в отношении режиссера Полански

Лос-Анджелес, 13 декабря. Полиция США начала новое расследование в отношении режиссера Романа Полански, которого ранее обвиняли в интимной связи с несовершеннолетней.

Выяснилось, что американца Марианна Барнард призналась, что стала жертвой домогательств со стороны режиссера в 1975 году, когда ей было всего 10 лет. Женщина опубликовала в Сети петицию с требованием исключить Полански из членов американской Академии искусства. Документ уже подписали более 16 тысяч человек, передает «Газета.Ru».

Новое расследование в отношении Полански связано именно с обвинениями Барнард. Однако режиссер может избежать ответственности в связи с тем, что срок давности этого дела уже истек. Однако полученная информация может быть использована для другого дела против кинематографиста.

Отметим, что аналогичные обвинения против Полански выдвинул еще ряд женщин, в том числе 61-летняя жительница Швейцарии, которая заявила, что стала жертвой изнасилования в 1972 году, передает «Свободная пресса».