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Политика
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Политика
Кравчук рассказал, как решалась судьба Крыма при распаде СССР
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    Кравчук рассказал, как решалась судьба Крыма при распаде СССР

    13:58  13 Декабря 2017  /обновлено: 13:58  13 Декабря 2017
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    Кравчук: Вопрос Крыма в Беловежской пуще ни Россия, ни Украина не поднимали

    Киев, 13 декабря. Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как решалась судьба Крыма во время подписания Беловежского соглашения 8 декабря 1991 года. По словам украинского политика, вопрос Крыма не поднимала ни Россия, ни Украина. 

    Соглашение о создании СНГ после распада СССР (Беловежское соглашение) было подписано в Белоруссии в 1991 году бывшими советскими республиками. При утверждении документа сторонами обсуждалось множество вопросов, однако вопрос Крыма не поднимался. 

    «Обсуждались вопросы армии, вооружений, границы, суверенитета, независимости, долгов. Все это обсуждалось. Крыма в повестке дня не было, и этот вопрос никто не поднимал. Ни Россия, ни Украина», — сказал экс-президент Украины Леонид Кравчук, его слова приводит RT

    Крым стал российским регионом по результатам мартовского референдума 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение с РФ. В Кремле вопрос о статусе полуострова назвали закрытым окончательно.

    Кравчук: Вопрос Крыма в Беловежской пуще ни Россия, ни Украина не поднимали

    Автор: Ирина Селезнева
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    #ссср #украина #крым #кравчук
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