Кравчук рассказал, как решалась судьба Крыма при распаде СССР

Киев, 13 декабря. Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как решалась судьба Крыма во время подписания Беловежского соглашения 8 декабря 1991 года. По словам украинского политика, вопрос Крыма не поднимала ни Россия, ни Украина.

Соглашение о создании СНГ после распада СССР (Беловежское соглашение) было подписано в Белоруссии в 1991 году бывшими советскими республиками. При утверждении документа сторонами обсуждалось множество вопросов, однако вопрос Крыма не поднимался.

«Обсуждались вопросы армии, вооружений, границы, суверенитета, независимости, долгов. Все это обсуждалось. Крыма в повестке дня не было, и этот вопрос никто не поднимал. Ни Россия, ни Украина», — сказал экс-президент Украины Леонид Кравчук, его слова приводит RT.

Крым стал российским регионом по результатам мартовского референдума 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение с РФ. В Кремле вопрос о статусе полуострова назвали закрытым окончательно.