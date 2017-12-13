Пентагон готовится к масштабному применению сухопутных войск: эксперт объяснил усилении армии США

Соединенные Штаты Америки к 2018 году увеличат численность военнослужащих армии. Это будет впервые за последние семь лет, сообщил президент Дональд Трамп во время подписания оборонного бюджета страны.

Расширение возможностей армии США говорит о том, что Пентагон готовится к масштабному применению сухопутных войск, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Стоит сразу отметить, в Вашингтоне не стали уточнять, сколько солдат в итоге пополнят ряды американской армии.

«Также наши военнослужащие получат самое крупное увеличение зарплаты за восемь лет», — подчеркнул глава США.

При этом он напомнил, что за последние восемь месяцев борьба с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещенная в России организация) в Сирии и Ираке ведется более успешно, чем «при предыдущей администрации».

«Трамп пытается выиграть во внутриполитической борьбе и показать, что он самый американский американец и самый ястребиный ястреб. Таким образом он намерен избавиться от давления, которое оказывает на него американский истеблишмент. Но с другой стороны, мы видим одно из следствий американской политики, когда США являются заложниками своего собственного ВПК. Если проанализировать расходы на военный бюджет и его необходимость, то окажется, что такого количества танков Abrams вовсе не требуется, такие высокотехнологичные образцы техники, как F-35, могут быть заменены более дешевыми вариантами и т.д.», — поясняет ситуацию Безпалько.

Но этого не могут допустить люди, тесно связанные с американским военно-промышленным комплексом. Для них снижение военных расходов грозит масштабной потерей прибыли.

«Те люди, которые составляют могущественное лобби в ВПК США, этого не хотят и будут всячески пытаться либо свалить Трампа, если он будет сокращать масштабные военные программы, либо лоббировать увеличение расходов на военные разработки. Вот мы и видим, что происходит — Трамп увеличивает расходы. А то сокращение, которое он затеял, пытается заместить в других областях. Например, он попытался добиться снижения стоимости истребителя F-35 и вместо 32 эсминцев Zumwalt намерен построить всего три», — продолжает Безпалько.

Соответственно, сейчас, чтобы как-то компенсировать сокращения, президент Соединенных Штатов будет количественно расширять сухопутные войска. И для любого военного аналитика становится понятно, зачем это нужно.

«Расширение возможностей армии США говорит о том, что Пентагон готовится к масштабному применению сухопутных войск, чего давно уже не было. Война во Вьетнаме привела к тому, что Пентагон перестроил тактику, стратегию и перешел к бесконтактным войнам. США с помощью ВВС, флота, высокоточного оружия уничтожить оборону и армию противника, а уже потом отправить на территорию страны-противника свои оккупационные силы. Или же еще проще — они покупают своих противников, как это было с Саддамом Хусейном», — отмечает эксперт.

Тем не менее мы пока не узнаем, с какой целью Соединенные Штаты расширяют свои сухопутные войска. Да и оценивать их боевую эффективность довольно сложно, так как американские солдаты уже давно не показывали истинных военных умений.

«У США очень хороший и большой флот, большое количество военных баз и объектов по всему миру, у них есть высокотехнологичное оружие, ВВС, большое количество техники и т.д. Но пока что мы видим, что даже с этим оружием они не справляются с противником, который не обладает технологическим превосходством и ведет простую партизанскую войну (Афганистан и Ирак — прим. ред.). Нам также не известно, что будет в случае столкновения Америки с равным по технологическим возможностям противником. Но рано или поздно это произойдет», — заключил аналитик.

Ранее Трамп подписал оборонный бюджет Соединенных Штатов, предусматривающий выделение 4,6 миллиарда долларов на противодействие «российской агрессии» в Европе.

1 Организация запрещена на территории РФ.