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Сирия: ФАН публикует видео обстрела боевиками «Ан-Нусры» гуманитарной помощи в Идлибе
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    Сирия: ФАН публикует видео обстрела боевиками «Ан-Нусры» гуманитарной помощи в Идлибе

    8:00  14 Декабря 2017
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    Сирия: ФАН публикует видео обстрела боевиками «Ан-Нусры» гуманитарной помощи в Идлибе

    В провинции Идлиб, подконтрольной боевикам различных террористических группировок, располагается небольшой анклав, подконтрольный правительственным силам. Боестолкновений там практически нет: имеются лишь спорадические обстрелы по двум крупным населенным пунктам анклава, шиитским городам Аль-Фуа и Кафрайя. Последние находятся в бедственном положении, поскольку оторваны от других подконтрольных правительству территорий, а потому страдают от нехватки продовольствия и медикаментов.

    Ранее корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) присылал репортаж о быте и проблемах единственного импровизированного госпиталя, который с трудом выживает в окружении боевиков. Теперь в объектив камеры попал неудачный сброс гуманитарного груза с самолёта.

    Транспортный ИЛ сбросил несколько контейнеров, которые были расстреляны боевиками из зенитных орудий. Корреспондент уточняет, что наиболее вероятно, это были «Шилки», принадлежащие террористам из «Хайят Тахрир аш-Шам», коалиции боевиков, плотно связанной с «Джебхат ан-Нусрой»1 (террористическая организация, запрещена в РФ по решению Верховного суда).

    Судьба грузов неизвестна. Однако ясно, что хрупкий медицинский груз, и без того страдающий от воздушного десантирования, окажется сильно испорчен огнём террористов, которых Запад считает «умеренной оппозицией».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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