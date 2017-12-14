В провинции Идлиб, подконтрольной боевикам различных террористических группировок, располагается небольшой анклав, подконтрольный правительственным силам. Боестолкновений там практически нет: имеются лишь спорадические обстрелы по двум крупным населенным пунктам анклава, шиитским городам Аль-Фуа и Кафрайя. Последние находятся в бедственном положении, поскольку оторваны от других подконтрольных правительству территорий, а потому страдают от нехватки продовольствия и медикаментов.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) присылал репортаж о быте и проблемах единственного импровизированного госпиталя, который с трудом выживает в окружении боевиков. Теперь в объектив камеры попал неудачный сброс гуманитарного груза с самолёта.

Транспортный ИЛ сбросил несколько контейнеров, которые были расстреляны боевиками из зенитных орудий. Корреспондент уточняет, что наиболее вероятно, это были «Шилки», принадлежащие террористам из «Хайят Тахрир аш-Шам», коалиции боевиков, плотно связанной с «Джебхат ан-Нусрой»1 (террористическая организация, запрещена в РФ по решению Верховного суда).

Судьба грузов неизвестна. Однако ясно, что хрупкий медицинский груз, и без того страдающий от воздушного десантирования, окажется сильно испорчен огнём террористов, которых Запад считает «умеренной оппозицией».

1 Организация запрещена на территории РФ.