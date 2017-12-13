Москва, 13 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от комментариев по делу Роснефти и АФК «Система», заявив, что это вопрос арбитража.

Отвечая на вопрос журналистов, по-прежнему ли в Кремле считают, что процесс между Роснефтью и АФК «Система» не создает рисков для инвестиционного климата в России, пресс-секретарь президента заявил, что «в данном случае вопрос именно арбитража».

Напомним, АФК «Система» подала в Арбитражный суд Москвы иск к «Роснефти» и «Башнефти», требуя от них возмещения ущерба в размере более 330 миллиардов рублей.