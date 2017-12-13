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Политика
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Политика
Кремль не комментирует судебный спор Роснефти и АФК «Система» — Песков
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    Кремль не комментирует судебный спор Роснефти и АФК «Система» — Песков

    13:14  13 Декабря 2017  /обновлено: 13:14  13 Декабря 2017
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    Кремль не комментирует судебный спор Роснефти и АФК «Система» — Песков

    Москва, 13 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от комментариев по делу Роснефти и АФК «Система», заявив, что это вопрос арбитража.

    Отвечая на вопрос журналистов, по-прежнему ли в Кремле считают, что процесс между Роснефтью и АФК «Система» не создает рисков для инвестиционного климата в России, пресс-секретарь президента заявил, что «в данном случае вопрос именно арбитража».

    Напомним, АФК «Система» подала в Арбитражный суд Москвы иск к «Роснефти» и «Башнефти», требуя от них возмещения ущерба в размере более 330 миллиардов рублей.

     

    Автор: Юлия Кошкина
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    #песков #афк система
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