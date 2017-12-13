Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин лично занимался руководством ВКС РФ в Сирии — Матвиенко
Новости Сирии
США пытаются дискредитировать РФ в Сирии и восстановить ИГ — эксперт
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    США пытаются дискредитировать РФ в Сирии и восстановить ИГ — эксперт

    13:24  13 Декабря 2017  /обновлено: 13:24  13 Декабря 2017
    315

    США пытаются дискредитировать РФ в Сирии и восстановить ИГ — эксперт

    Москва, 13 декабря. Президент Академии геополитических проблем Константин Сивков прокомментировал заявление Пентагона о выводе войск РФ из Сирии.

    Представители Пентагона заявили, что Россия в недостаточной мере проводит сокращение группировки войск в Сирии. При этом США не собираются выводить свой военный контингент из САР. Доктор военных наук Сивков подчеркнул, что Вашингтон, прежде всего, стремится дискредитировать достижения РФ в Сирии, заявляя, что именно США добились победы над террористами.

    Сивков отметил, что в Америке даже показали вылет российских самолетов в базы «Хмеймим», что свидетельствует о хорошо поставленной разведке. В этом ракурсе заявление о том, что в Сирии остается слишком много российских войск является «откровенным жульничеством».

    По мнению эксперта, Штаты стремятся добиться полного вывода российской группировки войск из САР для того, чтобы впоследствии восстановить террористической группировку «Исламское государство1» (запрещена в России) под другими флагами и вернуть страну к прежнему, кризисному состоянию.

    США пытаются дискредитировать РФ в Сирии и восстановить ИГ — эксперт

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #сирия #иг #игил #рф #эксперт
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть