Москва, 13 декабря. Президент Академии геополитических проблем Константин Сивков прокомментировал заявление Пентагона о выводе войск РФ из Сирии.

Представители Пентагона заявили, что Россия в недостаточной мере проводит сокращение группировки войск в Сирии. При этом США не собираются выводить свой военный контингент из САР. Доктор военных наук Сивков подчеркнул, что Вашингтон, прежде всего, стремится дискредитировать достижения РФ в Сирии, заявляя, что именно США добились победы над террористами.

Сивков отметил, что в Америке даже показали вылет российских самолетов в базы «Хмеймим», что свидетельствует о хорошо поставленной разведке. В этом ракурсе заявление о том, что в Сирии остается слишком много российских войск является «откровенным жульничеством».

По мнению эксперта, Штаты стремятся добиться полного вывода российской группировки войск из САР для того, чтобы впоследствии восстановить террористической группировку «Исламское государство1» (запрещена в России) под другими флагами и вернуть страну к прежнему, кризисному состоянию.

1 Организация запрещена на территории РФ.