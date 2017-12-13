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Политика
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Политика
Лукашенко: Намечается серьезный диалог с Путиным
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    Лукашенко: Намечается серьезный диалог с Путиным

    13:14  13 Декабря 2017  /обновлено: 13:21  13 Декабря 2017
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    Лукашенко: Намечается серьезный диалог с ПутинымМинск, 13 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что намерен в ближайшее время встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

    «В ближайшее время мы будем встречаться с президентом России, — сообщил Лукашенко в среду, выступая на съезде ученых в Белоруссии. — У нас намечается серьезный диалог».

    Несколько дней назад белорусский лидер заявил, что российские спортсмены должны поехать на Олимпиаду-2018, чтобы доказать, что Россия — «мощная спортивная держава».

    Напомним, ранее Лукашенко заявил, что не намерен делать выбор между Европой и Россией. По его словам, россияне являются для белорусов «родными братьями».

    8 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Белоруссия в скором времени могут договориться о взаимном признании виз, выдаваемых иностранцам.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #лукашенко
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