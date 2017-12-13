Матвиенко: Проведение выборов-2018 должно быть эталонным

Москва, 13 декабря. Проведение выборов президента РФ в 2018 году должно быть эталонным, заявила в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Эти выборы должны стать эталоном», — подчеркнула она.

По словам Матвиенко, обеспечить безукоризненное проведение выборов должны органы государственной власти всех уровней и общественные институты. Это особенно важно для того, чтобы «максимальное доверие к выборам» появилось у россиян, пишет РИА Новости.

«Задача всех органов власти, всех общественных институтов в период предвыборной кампании — сохранить сплоченность российского общества, чтобы строго соблюдалось законодательство, выборы обязательно прошли прозрачно и честно, без малейших нарушений», — сообщила спикер Совета Федерации.

Матвиенко также напомнила, что активная фаза предвыборной кампании начнется после того, как Совет Федерации опубликует постановление о назначении выборов.

Напомним, выборы президента России пройдут в марте 2018 года. 6 декабря действующий глава государства Владимир Путин объявил о том, что примет в них участие в качестве кандидата. Известно, что почти 70% российской молодежи уже готовы отдать свой голос за Путина.