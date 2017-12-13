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Политика
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Политика
Матвиенко: Проведение выборов-2018 должно быть эталонным
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    Матвиенко: Проведение выборов-2018 должно быть эталонным

    13:11  13 Декабря 2017  /обновлено: 13:11  13 Декабря 2017
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    Матвиенко: Проведение выборов-2018 должно быть эталонным

    Москва, 13 декабря. Проведение выборов президента РФ в 2018 году должно быть эталонным, заявила в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    «Эти выборы должны стать эталоном», — подчеркнула она.

    По словам Матвиенко, обеспечить безукоризненное проведение выборов должны органы государственной власти всех уровней и общественные институты. Это особенно важно для того, чтобы «максимальное доверие к выборам» появилось у россиян, пишет РИА Новости.

    «Задача всех органов власти, всех общественных институтов в период предвыборной кампании — сохранить сплоченность российского общества, чтобы строго соблюдалось законодательство, выборы обязательно прошли прозрачно и честно, без малейших нарушений», — сообщила спикер Совета Федерации.

    Матвиенко также напомнила, что активная фаза предвыборной кампании начнется после того, как Совет Федерации опубликует постановление о назначении выборов.

    Напомним, выборы президента России пройдут в марте 2018 года. 6 декабря действующий глава государства Владимир Путин объявил о том, что примет в них участие в качестве кандидата. Известно, что почти 70% российской молодежи уже готовы отдать свой голос за Путина.

    Автор: Алексей Громов
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    #матвиенко #совет федерации #выборы-2018
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