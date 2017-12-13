Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин лично занимался руководством ВКС РФ в Сирии — Матвиенко
Общество
Путин примет участие в торжественном приеме в честь Дня героев Отечества
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин примет участие в торжественном приеме в честь Дня героев Отечества

    13:09  13 Декабря 2017  /обновлено: 13:10  13 Декабря 2017
    325

    Путин примет участие в торжественном приеме в честь Дня героев Отечества

    Москва, 13 декабря. После окончания своей ежегодной большой пресс-конференции президент Владимир Путин примет участие в торжественном приеме, который состоится в Кремлевском дворце по случаю Дня героев Отечества. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам пресс-секретаря, сегодня президент весь день будет заниматься подготовкой к пресс-конференции.

    «С утра до ночи президент работает, — отметил Песков. — Завтра пресс-конференция в 12.00, полдень, она будет в прямом эфире».

    Путин примет участие в торжественном приеме в честь Дня героев Отечества

    После пресс-конференции у президента запланирован ряд мероприятий.

    «У него запланировано несколько встреч на вторую половину дня, вечером в Государственном Кремлевском дворце состоится торжественный вечер, посвященный 60-летию создания ВПК, президент также его посетит», — рассказал пресс-секретарь.

    Отметим, День героев Отечества отмечается в России с 2007 года 9 декабря. Праздник, в ходе которого чествуют павших и ныне живущих Героев Советского Союза и Героев России, а также кавалеров Ордена Святого Георгия и ордена Славы, приурочен к дореволюционному Дню георгиевских кавалеров.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #песков
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть