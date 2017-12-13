Путин примет участие в торжественном приеме в честь Дня героев Отечества

Москва, 13 декабря. После окончания своей ежегодной большой пресс-конференции президент Владимир Путин примет участие в торжественном приеме, который состоится в Кремлевском дворце по случаю Дня героев Отечества. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, сегодня президент весь день будет заниматься подготовкой к пресс-конференции.

«С утра до ночи президент работает, — отметил Песков. — Завтра пресс-конференция в 12.00, полдень, она будет в прямом эфире».

После пресс-конференции у президента запланирован ряд мероприятий.

«У него запланировано несколько встреч на вторую половину дня, вечером в Государственном Кремлевском дворце состоится торжественный вечер, посвященный 60-летию создания ВПК, президент также его посетит», — рассказал пресс-секретарь.

Отметим, День героев Отечества отмечается в России с 2007 года 9 декабря. Праздник, в ходе которого чествуют павших и ныне живущих Героев Советского Союза и Героев России, а также кавалеров Ордена Святого Георгия и ордена Славы, приурочен к дореволюционному Дню георгиевских кавалеров.