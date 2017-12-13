В СФ не видят проблем с одобрением соглашения о расширении базы ВМФ РФ в Тартусе

Москва, 13 декабря. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что внесенное в Государственную думу президентом РФ Владимиром Путиным соглашение о расширении базы ВМФ в сирийском Тартусе нужно для поддержания стабильности в САР.

«Это соглашение закрепляет военное присутствие России в Сирии, необходимое для поддержания стабильности в этой стране», — написал российский сенатор на своей странице в Facebook.

Клинцевич подчеркнул, что соглашение носит стратегический характер.

В будущем пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в районе сирийского порта Тартус станет полноценной военно-морской базой, отметил он.

Клинцевич напомнил, что договор был подписан в середине января этого года, однако лишь сейчас вынесен на утверждение. Российский сенатор полагает, что это связано с окончательной победой над ИГ1 (экстремистская группировка запрещена в России) в САР.

Победа над боевиками продемонстрировала «эффективность российского военного присутствия в Сирии», заявил он.

«Проблем с прохождением соглашения через российский парламент быть не может», — резюмировал Клинцевич.

Напомним, 11 декабря глава российского государства посетил базу РФ в сирийском Хмеймиме и объявил о выводе значительного контингента российских войск из республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.