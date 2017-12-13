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Политика
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Политика
Минобороны РФ обвинило Киев в дискриминации россиян в контактной группе по Донбассу
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    Минобороны РФ обвинило Киев в дискриминации россиян в контактной группе по Донбассу

    13:37  13 Декабря 2017  /обновлено: 13:38  13 Декабря 2017
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    Минобороны РФ обвинило Киев в дискриминации россиян в контактной группе по Донбассу

    Москва, 13 декабря. Украинские власти создали «откровенно дискриминационные» условия работы для российских участников рабочей группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

    Выезды на места наблюдения за ситуацией специально затрудняются, участие во встречах контактной группы блокируется. О саботаже рассказал полковник Андрей Коротков, представляющий министерство обороны РФ в рабочей группе.

    «Под выдуманными предлогами украинская сторона препятствует выездам наших офицеров в населенные пункты для мониторинга соблюдения минских соглашений», — цитирует Короткова РИА Новости.

    Полковник отметил, что отношение к российским членам группы носит уже «откровенно дискриминационный характер», при этом это касается не только выполнения обязанностей, но и вопросов жизнедеятельности.

    В частности Коротков рассказал, что, согласно регламенту, который был утвержден украинским руководителем Совместного центра контроля и координации (СЦКК), офицерам ВС РФ постоянно ограничивают свободу перемещения по зданию в Соледаре, в котором они и трудятся, и проживают.

    «Все передвижения по зданию, согласно украинскому документу, российские офицеры могут осуществлять только в сопровождении — а правильнее будет сказать «под конвоем» — вооруженных нацгвардейцев Украины», — отметил Коротков.

    Он добавил, что выходить на свежий воздух российским офицерам положено не более чем на десять минут раз в час.

    Отметим, о том, что киевские власти на регулярной основе саботируют работу Совместного центра контроля и координации, ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что лично украинский президент Порошенко делает все возможное, чтобы сделать пребывание российских офицеров в Центре невыносимым.

    Киев, подчеркнул Лавров, заинтересован в том, чтобы Центр прекратил свою работу, а пока этого достигнуть не удалось, украинские власти делают все необходимое, чтобы превратить его в нефункционирующую структуру. 

     

    Автор: Федор Веснин
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    #донбасс #украина #минобороны рф #группа #дискриминация
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