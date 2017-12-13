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Политика
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Песков: Путин пока не озвучивал, пойдет ли на выборы как самовыдвиженец
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    Песков: Путин пока не озвучивал, пойдет ли на выборы как самовыдвиженец

    13:08  13 Декабря 2017  /обновлено: 13:08  13 Декабря 2017
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    Песков: Путин пока не озвучивал, пойдет ли на выборы как самовыдвиженец

    Москва,13 декабря. Президент РФ Владимир Путин пока не озвучивал, будет ли участвовать на мартовских выборах как самовыдвиженец, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Глава государства РФ Владимир Путин ранее заявил об участии в президентских выборах в марте 2018 года. По словам пресс-секретаря президента, пока неизвестно, пойдет ли Путин в качестве самовыдвиженца, об этом объявят позднее.

    «Нет, пока президент своего решения не оглашал. Как только президент примет решение как будущий кандидат, вы это услышите», — сказал Песков.

     

    Напомним, что избирательная кампания должна начаться в декабре текущего года. Официальное объявление выборов должно состояться до 17 декабря. Владимир Путин объявил об участии в выборах на встрече с сотрудниками Горьковского автозавода, отметив, что лучшего места для оглашения своего решения не найти. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #песков #выборы-2018
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