Песков: Путин пока не озвучивал, пойдет ли на выборы как самовыдвиженец

Москва,13 декабря. Президент РФ Владимир Путин пока не озвучивал, будет ли участвовать на мартовских выборах как самовыдвиженец, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Глава государства РФ Владимир Путин ранее заявил об участии в президентских выборах в марте 2018 года. По словам пресс-секретаря президента, пока неизвестно, пойдет ли Путин в качестве самовыдвиженца, об этом объявят позднее.

«Нет, пока президент своего решения не оглашал. Как только президент примет решение как будущий кандидат, вы это услышите», — сказал Песков.

Напомним, что избирательная кампания должна начаться в декабре текущего года. Официальное объявление выборов должно состояться до 17 декабря. Владимир Путин объявил об участии в выборах на встрече с сотрудниками Горьковского автозавода, отметив, что лучшего места для оглашения своего решения не найти.