Песков прокомментировал предложение Тиллерсона о переговорах с КНДР

Москва, 13 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение госсекретаря США Рекса Тиллерсона о переговорах с КНДР без предварительных условий.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, не вырывает ли Вашингтон у Москвы из рук инициативу о начале прямых переговоров с Северной Кореей, о которых неоднократно заявляла российская сторона.

«Здесь главная общая задача – снизить напряженность на Корейском полуострове, — констатировал в ответ пресс-секретарь российского президента. — И в данном случае здесь никто ни у кого ничего вырвать не может. Тут главное — реализация этой задачи».

Ранее Тиллерсон сообщил, что Вашингтон готов к переговорам с Пхеньяном по ядерной проблеме без предварительных условий. Вместе с тем, по его словам, «важно, чтобы дипломатические усилия поддерживались достоверными военными альтернативами».