Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин лично занимался руководством ВКС РФ в Сирии — Матвиенко
Политика
Песков прокомментировал предложение Тиллерсона о переговорах с КНДР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков прокомментировал предложение Тиллерсона о переговорах с КНДР

    13:15  13 Декабря 2017  /обновлено: 13:16  13 Декабря 2017
    148

    Песков прокомментировал предложение Тиллерсона о переговорах с КНДР

    Москва, 13 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение госсекретаря США Рекса Тиллерсона о переговорах с КНДР без предварительных условий.

    Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, не вырывает ли Вашингтон у Москвы из рук инициативу о начале прямых переговоров с Северной Кореей, о которых неоднократно заявляла российская сторона.

    «Здесь главная общая задача – снизить напряженность на Корейском полуострове, — констатировал в ответ пресс-секретарь российского президента. — И в данном случае здесь никто ни у кого ничего вырвать не может. Тут главное — реализация этой задачи».

    Песков прокомментировал предложение Тиллерсона о переговорах с КНДР

    Ранее Тиллерсон сообщил, что Вашингтон готов к переговорам с Пхеньяном по ядерной проблеме без предварительных условий. Вместе с тем, по его словам, «важно, чтобы дипломатические усилия поддерживались достоверными военными альтернативами».

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #кндр #песков #переговоры #тиллерсон
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть