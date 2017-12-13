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Политика
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Политика
«Добавить нечего»: Кремль ответил Тиллерсону на заявление по Крыму
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    «Добавить нечего»: Кремль ответил Тиллерсону на заявление по Крыму

    13:04  13 Декабря 2017  /обновлено: 13:04  13 Декабря 2017
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    «Добавить нечего»: Кремль ответил Тиллерсону на заявление по Крыму

    Москва, 13 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема Крыма больше обсуждаться не будет.

    «Что касается Крыма, то здесь добавить нечего. Эта тема ни коим образом не подлежит какому-либо обсуждению», — цитирует Пескова агентство РИА Новости.

    Ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил о намерении Вашингтона вернуться к обсуждению вопроса принадлежности полуострова. Однако приоритетной темой Белого дома остается урегулирование ситуации в Донбассе, подчеркнул он. Тиллерсон добавил, что помнит о заявлении президента РФ Владимира Путина о том, что он больше не намерен обсуждать эту тему, однако надеется, что российский лидер изменит свое решение.

    «Добавить нечего»: Кремль ответил Тиллерсону на заявление по Крыму

    Напомним, что Крым стал частью России весной 2014 года, когда подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к РФ в ходе общенародного референдума. Однако Киев не признает результаты голосования и продолжает считать Крым территорией Украины.

    Автор: Дима Оленин
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    #сша #песков #крым #тиллерсон
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