«Добавить нечего»: Кремль ответил Тиллерсону на заявление по Крыму

Москва, 13 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема Крыма больше обсуждаться не будет.

«Что касается Крыма, то здесь добавить нечего. Эта тема ни коим образом не подлежит какому-либо обсуждению», — цитирует Пескова агентство РИА Новости.

Ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил о намерении Вашингтона вернуться к обсуждению вопроса принадлежности полуострова. Однако приоритетной темой Белого дома остается урегулирование ситуации в Донбассе, подчеркнул он. Тиллерсон добавил, что помнит о заявлении президента РФ Владимира Путина о том, что он больше не намерен обсуждать эту тему, однако надеется, что российский лидер изменит свое решение.

Напомним, что Крым стал частью России весной 2014 года, когда подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к РФ в ходе общенародного референдума. Однако Киев не признает результаты голосования и продолжает считать Крым территорией Украины.