Песков рассказал, сколько может продлиться пресс-конференция Путина

Москва, 13 декабря. Пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в четверг в полном объеме, времени хватит. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков отметил, что определенный лимит времени присутствует, но времени будет достаточно для того, чтобы пресс-конференция главы государства прошла в традиционном и исчерпывающем объеме, пишет РИА Новости.

«Определенный лимит есть, но вместе с тем вы знаете, что есть и определенная гибкость, поэтому запас времени достаточен для пресс-конференции, чтобы она прошла в традиционном объеме, достаточно исчерпывающем», — сообщил Песков.

Напомним, ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдет 14 декабря. Она начнется в 12.00 по московскому времени.