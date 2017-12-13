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Политика
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Политика
Песков рассказал, сколько может продлиться пресс-конференция Путина
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    Песков рассказал, сколько может продлиться пресс-конференция Путина

    12:58  13 Декабря 2017  /обновлено: 12:58  13 Декабря 2017
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    Песков рассказал, сколько может продлиться пресс-конференция Путина

    Москва, 13 декабря. Пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в четверг в полном объеме, времени хватит. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что определенный лимит времени присутствует, но времени будет достаточно для того, чтобы пресс-конференция главы государства прошла в традиционном и исчерпывающем объеме, пишет РИА Новости.

    «Определенный лимит есть, но вместе с тем вы знаете, что есть и определенная гибкость, поэтому запас времени достаточен для пресс-конференции, чтобы она прошла в традиционном объеме, достаточно исчерпывающем», — сообщил Песков.

    Напомним, ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдет 14 декабря. Она начнется в 12.00 по московскому времени.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #песков #пресс-конференция
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