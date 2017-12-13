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Сирия: САА зачистила практически все стратегические высоты вокруг Мугр аль-Мира
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    Сирия: САА зачистила практически все стратегические высоты вокруг Мугр аль-Мира

    13:19  13 Декабря 2017  /обновлено: 13:19  13 Декабря 2017
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    Сирия: САА зачистила практически все стратегические высоты вокруг Мугр аль-Мира

    Дамаск, 13 декабря. Сирийская арабская армия (САА) освобождает еще одну стратегическую высоту в Западной Гуте, рядом с анклавом террористов в Мугр аль-Мир, сообщает источник Федерального агентства новостей (ФАН). 

    Правительственные войска продолжают атаковать опорные пункты боевиков вокруг Мугр Аль-Мир и в районе Бейт-Джинн Западной Гуты Дамаска.

    Как можно увидеть на эксклюзивной видеозаписи ФАН, военнослужащие армии Башара Асада начали зачистку высоты от боевиков. Накануне сирийские войска при поддержке Национальных сил оборины захватили несколько принадлежавших боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков сирийской ветви «Аль-Каиды»1«Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) объектов в Западной Гуте.

    Кроме того, военные штурмовали  две важных высоты, которые окружают крепость экстремистов Мугр Аль-Мир. На данный момент фактически все холмы близ стратегической цитадели боевиков находятся под контролем САА. Был восстановлен контроль над всем холмом Тал Аль-Ахмар, холмами Тал Аль-Маджана и Тал Аль-Хацзан, входящими в горную цепь Загер-аль-Асвад.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #дамаск #асад #саа #бейт-джинн #западная гута #мугр аль-мир
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