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Китай объяснил Трампу, кто победил ИГ в Сирии
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    Китай объяснил Трампу, кто победил ИГ в Сирии

    13:02  13 Декабря 2017  /обновлено: 13:02  13 Декабря 2017
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    МИД Китая урезонил Трампа после заявления о победе США над ИГ в Сирии

    Пекин, 13 декабря. Внешнеполитическое ведомство Китая дало понять президенту США Дональду Трампу, что в Сирии победила Россия, а не Америка.

    Через несколько часов после заявления Трампа о победе над террористами в Сирии и Ираке официальный представитель министерства иностранных дел Китая Лу Кан сообщил, что в Пекине положительно оценивают вклад российской стороны в победу над «Халифатом» и выражают свое намерение продолжать сотрудничество с Москвой для окончательного урегулирования ситуации в Сирии.

    «За два года был достигнут значительный прогресс в антитеррористической операции в Сирии. Россия сделала огромный вклад для этого. Китайская сторона позитивно оценивает сделанный Россией вклад», — отметил китайский дипломат.

    Лу Кан подчеркнул, что международное сообщество должно бороться с терроризмом исходя из принципов сотрудничества и координации при лидирующей роли Организации Объединенных Наций.

    Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил о победе США над террористической группировкой «Исламское государство1» (запрещена в России), однако это утверждение не убедило в его правоте даже американские СМИ.

    МИД Китая урезонил Трампа после заявления о победе США над ИГ в Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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