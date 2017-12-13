Китай объяснил Трампу, кто победил ИГ в Сирии

Пекин, 13 декабря. Внешнеполитическое ведомство Китая дало понять президенту США Дональду Трампу, что в Сирии победила Россия, а не Америка.

Через несколько часов после заявления Трампа о победе над террористами в Сирии и Ираке официальный представитель министерства иностранных дел Китая Лу Кан сообщил, что в Пекине положительно оценивают вклад российской стороны в победу над «Халифатом» и выражают свое намерение продолжать сотрудничество с Москвой для окончательного урегулирования ситуации в Сирии.

«За два года был достигнут значительный прогресс в антитеррористической операции в Сирии. Россия сделала огромный вклад для этого. Китайская сторона позитивно оценивает сделанный Россией вклад», — отметил китайский дипломат.

Лу Кан подчеркнул, что международное сообщество должно бороться с терроризмом исходя из принципов сотрудничества и координации при лидирующей роли Организации Объединенных Наций.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил о победе США над террористической группировкой «Исламское государство1» (запрещена в России), однако это утверждение не убедило в его правоте даже американские СМИ.

1 Организация запрещена на территории РФ.