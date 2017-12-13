Песков: Позиция Эрдогана по Иерусалиму не совпадает с российской

Москва, 13 декабря. России известна позиция президента Турции Реджепа Эрдогана по палестино-израильскому конфликту, в данном случае она не совпадает с позицией Москвы, сказал пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков.

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган ранее назвал Израиль «террористическим государством», предложив признать Иерусалим столицей Палестины. Таким образом он прокомментировал действия Вашингтона по переносу дипмиссии США из Тель-Авива в Иерусалим.

«Нам известно о такой позиции главы турецкого государства», — сказал Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, как в Кремле относятся к словам Эрдогана.

«Мы знаем эту позицию, она в данном случае не совпадает с нашей позицией. Позиция РФ по Иерусалиму, по ближневосточному урегулированию очень хорошо известна», — добавил пресс-секретарь.

Песков отметил, что ему больше «нечего добавить к сказанному». Напомним, что решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима израильской столицей вызвало негативную реакцию в ближневосточном регионе, поскольку оно обостряет палестино-израильский конфликт.