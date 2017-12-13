Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин лично занимался руководством ВКС РФ в Сирии — Матвиенко
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с размещением миротворцев ООН в Донбассе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков прокомментировал ситуацию с размещением миротворцев ООН в Донбассе

    12:59  13 Декабря 2017  /обновлено: 13:10  13 Декабря 2017
    120

    Песков прокомментировал ситуацию с размещением миротворцев ООН в Донбассе

    Москва, 13 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с размещением миротворцев ООН в Донбассе пока далека от консенсуса.

    Так, отвечая на просьбу высказать мнение о том, «есть ли какие-то шансы по этому вопросу», представитель Кремля сказал: «Есть определенные разногласия в модальностях, и пока еще ситуация далека от консенсуса, но, тем не менее, эта тема остается на повестке дня».

    Несколько дней назад спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер отметил, что США поддерживают размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе, но без согласия России осуществить этот замысел будет невозможно.

    Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена попытками поставить «с ног на голову» российскую инициативу по миротворцам ООН в Донбассе. 

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #донбасс #песков #миротворцы
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть