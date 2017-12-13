Песков прокомментировал ситуацию с размещением миротворцев ООН в Донбассе

Москва, 13 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с размещением миротворцев ООН в Донбассе пока далека от консенсуса.

Так, отвечая на просьбу высказать мнение о том, «есть ли какие-то шансы по этому вопросу», представитель Кремля сказал: «Есть определенные разногласия в модальностях, и пока еще ситуация далека от консенсуса, но, тем не менее, эта тема остается на повестке дня».

Несколько дней назад спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер отметил, что США поддерживают размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе, но без согласия России осуществить этот замысел будет невозможно.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена попытками поставить «с ног на голову» российскую инициативу по миротворцам ООН в Донбассе.