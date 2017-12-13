Песков: Дата новой встречи Суркова и Волкера пока неизвестна

Москва, 13 декабря. Точной даты новой встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера пока нет, сообщил в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Пока, насколько я знаю, точных дат никаких нет», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Напомним, последняя встреча Суркова и Волкера по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе прошла в 13 ноября в Белграде. Она стала третьей по счету.

На прошлой неделе американский посол в Москве Джон Хантсман заявил, что новая встреча Суркова и Волкера уже запланирована. Песков сообщал, что Кремль объявит ее дату, как только она будет согласована.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта в Донбассе, по данным ООН, погибли более 10 тысяч человек.